Samanyolu Haber /Politika / Mansur Yavaş'tan flaş açıklama: Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? /22 Şubat 2025 13:00

Mansur Yavaş'tan flaş açıklama: Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Tayfun Tanju Kara E-spor Merkezi'nin açılış töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CHP’nin Cumhurbaşkanlığı adaylık ön seçimine ilişkin konuşan Yavaş, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, gençlerin dijital dünyada yeteneklerini sergileyebileceği yeni bir mekanı kazandırdı. Çankaya Birlik Mahallesi’nde uzun süredir kullanılmayan Eğitim Merkezi binası, kapsamlı bir tadilat ve onarım sürecinin ardından 'Tayfun Tanju Kara E-spor Merkezi' olarak bugün açıldı. Açılışta konuşan Yavaş, "Biz Tanju’nun hayalini kurduğu bu merkeze onun adını verdik" dedi.

Öğrencilere yönelik çalışmalarından bahseden Yavaş, “Bugün burada sizlere daha güzel bir ülke bırakmak istediğimizi göstermek istiyoruz. Daha adil ve daha güvenli bir Türkiye bırakmak istiyoruz. Adaletin olmadığı yerde özgürlükten, özgürlüğün olmadığı yerde gençlerin hayallerinden söz edemeyiz" ifadelerini kullandı.

'67 MİLYON LİRA HARCADIK'

Yavaş, şunları söyledi: "Spor merkezimiz gençlere hayırlı uğurlu olsun, Bu bina kullanılmayan bir binaydı, satmak istedik, takas yapmak istedik kimse almadı biz de gençlere değerlendirmek istedik. Buraya 67 milyon lira harcadık"

CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?

CHP'nin Cumhurbaşkanlığı ön seçime ilişkin konuşan Yavaş, "Ön seçime karşı değiliz. Buradaki sorun partinin enerjisini harcamaması... Ülke gündemini geri atacağını düşünmüştük. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Yol haritasına dair açıklamalarda bulunan Yavaş, "Bunları konuşmak için çok erken. Bütün alternatiflerini masaya yatırdık, bunlar hep gündemde olacaktır. Bizim kendi başımıza aday olma ya da olmama diye bir şey yok. Toplum ne isterse... Partide fikir ayrılığı var gibi görüntülerin içinde beni bulamayacaksınız" diye konuştu.
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