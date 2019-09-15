Samanyolu Haber /Gündem / Mansur Yavaş'tan gençlere sürpriz /15 Eylül 2019 20:37

Mansur Yavaş'tan gençlere sürpriz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Seğmenler Parkı'nda düzenlenen konsere katılarak gençlere sürpriz yaptı.

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Sanatçılar Cengiz Özkan ve Selçuk Balcı, 24 saat yaşayan Ankara projesine destek için Seğmenler Parkı'nda binlerce gence gönüllü konser verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konsere sürpriz bir ziyarette bulunarak şarkılara çimlerin üzerinde eşlik etti.

Sanatçı Selçuk Balcı ile “Ankara Türküsünü” beraber söyleyen Başkan Yavaş sanatçılara teşekkür etti.

Konserde konuşan Yavaş, “İnşallah Ankara’yı 24 saat yaşayan her tarafında mutlu ve keyifli insanların olduğu, sanatın kültürün yükseldiği, Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği dünya başkentleri ile yarışan bir Başkent için hep birlikte çalışacağız. Ankara’da yaşamaktan hep birlikte keyif alacağız. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Sanatçılarımıza başarılar diliyorum” dedi.
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