Samanyolu Haber /Gündem / Mansur Yavaş'tan Gökçek'e kötü haber /06 Temmuz 2022 14:12

Mansur Yavaş'tan Gökçek'e kötü haber

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ANKAPARK davasının sonuçlandığını duyurdu. Mahkeme ANKAPARK'ın belediyeye devredilmesine karar verdi.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, atıl durumda bulunan Ankapark’ı devralmak için açtığı tahliye davasında karar çıktı.

Ankara 6’ncı Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme, Ankapark’ın tahliyesine ve işletmenin Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesine karar verdi.

“PARKIN GELECEĞİNİ ANKARALILAR BELİRYECEK”
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tartışmaların odağındaki ANKAPARK’ın belediyeye devredildiğini duyurdu.

Yavaş paylaşımında “2 yılı aşkın süredir devralmak için hukuki mücadele verdiğimiz ANKAPARK davası sonuçlandı. Bugün parkın tahliyesine ve Belediyemize devrine karar verildi. Kurban Bayramı’nın hemen ardından gerekli tespitleri yaparak parkın geleceğine Ankaralılar ile birlikte karar vereceğiz” ifadelerine yer verdi
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