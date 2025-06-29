Mansur Yavaş'tan gündem olan açıklamasına tek cümlelik düzeltme!

Türkiye son günlerde CHP'nin yarın görülecek olan Kurultay davasının konuşuyor. Mahkeme kararıyla CHP'ye döneceğini açık bir şekilde ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu, bu hamlesine yönelik açıklama yaparken "Kayyım olsa daha mı iyi, partimi kayyıma bırakmam" ifadelerini kullanıyor.





Halktv'de yer alan habere göre kurultay soruşturması dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nu CHP'li bir heyet ziyaret etti. Heyette ABB Başkanı Yavaş, Vahap Seçer, Engin Özkoç yer aldı. Heyetin yaptığı görüşmede Kılıçdaroğlu'nun, genel merkeze destek verecek bir açıklamada bulunmayacağı ortaya çıktı. Yargı kararını tanıyacağını ifade eden Kılıçdaroğlu bu tavrından dolayı tartışma konusu.





Ülkede neredeyse ana gündem maddesi olan bu gelişmelerin ardından gözler hali ile Kılıçdaroğlu ile görüşme yapan CHP'li heyete çevrildi. Gazetecilerin sık sık röportaj yaptığı heyetten Mansur Yavaş, gazeteci Ünsal Ünlü'ye röportaj verdi.





Ünlü'nün röportajında Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'ndan bu tavrı beklemediğini ifade etmiş ve Kılıçdaroğlu ile bir görüşmenin daha olmayacağını şu sözler ile aktardı:





"Yani her şey konuşuldu. Her şey iletildi. Açık yüreklilikle söylendi. Artık bir görüşme daha olmaz"





YAVAŞ'TAN TEK CÜMLE İLE YANIT

Yavaş'ın gazeteci Ünlü ile yaptığı röportaj basında da geniş yankı buldu. Söz konusu röportajı birçok haber sitesi manşetlerine taşıdı. Bu haberlerden birisi de "Bu saatten sonra Kılıçdaroğlu'yla görüşmem" manşeti ile Sözcü tarafından girildi.





Mansur Yavaş ise Sözcü'nün haberinin ardından böyle bir sözünün olmadığını ifade eden bir açıklamada bulundu. Söz konusu haberin X platformu üzerinden yapılan paylaşımına yorum yapan Yavaş, "Böyle bir sözüm yok" ifadelerini kullandı.