Samanyolu Haber /Gündem / Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na destek ziyareti /16 Nisan 2021 22:15

Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na destek ziyareti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, HP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek ziyaretinde bulunduğu belirtildi.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve 8 CHP'linin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin fezlekenin TBMM'ye ulaşmasının ardından Kılıçdaroğlu'na destek ziyaretinde bulundu. 

Kılıçdaroğlu, fezlekelerin ardından “Ne yaparsanız yapın, ne söylerseniz söyleyin. Yiğide savaş bayramdır, hodri meydan.” açıklamasını yapmıştı. 

Mansur Yavaş, Twitter'dan paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Bugün CHP Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel merkezimizde ziyaret ettim. Yarına olan borcumuz, bugün adaletin yanında olmaktır. Her zaman hukukun üstünlüğünü savunacak, demokrasiye olan inancımızı asla yitirmeyeceğiz."
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