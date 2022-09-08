Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na şikayet

Adı son dönemde sık sık cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçen ve bu yönde Millet İttifakı'nın dışından Zafet Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından da aday olarak teklif edilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Ankara'nın Nallıhan ilçesinde kanaat önderleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Buluşmada Kılıçdaroğlu'na, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı eşlik etti. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Ankara'nın Nallıhan ilçesinde kanaat önderleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Buluşmada Kılıçdaroğlu'na, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı eşlik etti.

Buluşmada konuşma yapan Yavaş, başkent çiftçisine Büyükşehir Belediyesi olarak verdikleri desteği artıracaklarını söyledi. Yavaş, "Sayın Genel Başkanım, ben de bu muhtarları size şikâyet edeceğim. Muhtarlar, köylerine havaalanı istemeye başladılar neredeyse. Kaç yıldır yaptıramadıkları ne varsa iki, üç yılda benden istediler. Helali hoş olsun, gücümüz yettiğince yapacağız tabii ki. İmkân meselesi. Türkiye’nin ekonomik şartlarını biliyorsunuz. İhalemize hiç kimse girmiyor. Avans veriyoruz, önden para verelim, önlerini göremiyor kimse, demiri bağlayın çimentoyu dökün en azından diyorum ama maalesef 25, 30 ihalede bir kişi giriyor. Onun için işlerin aksamasının tek sebebi biz değiliz" dedi.