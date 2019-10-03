Samanyolu Haber /Gündem / Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek hakkında suç duyurusu /03 Ekim 2019 17:15

Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek hakkında suç duyurusu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, partisi tarafından görevinden istifa ettirilen eski başkan Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu

SHABER3.COM

Gökçek, Ankara’da içme suyunun kirli olduğunu iddia ederek, mevsimsel yaşanan hastalıkları bu kirliliğe bağlamış ve konu ile ilgili sosyal medya paylaşımlarında bulunmuştu. Somut kaynağa dayanmayan bu iddialar hakkında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş harekete geçti. Başkan Yavaş, Gökçek hakkında halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla mesnetsiz iddialarda bulunduğu gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
 
Mansur Yavaş, konu ile ilgili paylaşımları nedeniyle Gökçek hakkında soruşturma yürütülüp kamu davası açılmasını ve cezalandırılmasını talep etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konu ile ilgili sorular hakkında “İçme sularında geçmiş yıla göre bir farklılık olmadığı, gelen hastaların sıklığının da sayısının da geçen yıldan ciddi anlamda farklı olmadığını gördük. Salgın mevsimsel ve dönemsel. En azından sulardan olmadığını söyleyebiliriz” ifadelerini kullanmıştı.

Eski Başkan Gökçek, kendi döneminde suyun kirliliği konusunda açıklama yapan doktorları Sağlık Bakanlığı’na şikayet edeceğini açıklamış, sosyal medyada “suyun tadını beğenmedim” paylaşımı yapanlar hakkında dahi halkı paniğe sevk etmekten dolayı suç duyurusunda bulunmuştu. 2017 yılının Mart ayında ise yıkımı yapılan Havagazı Fabrikası’nın asbest yaydığı iddiaları üzerine ise, iddia sahiplerinin panik yayma amacında olduklarını belirterek savcılığa başvurmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek hakkında suç duyurusu Sonraki Haber >>

Askerlerin yürüyüşü sosyal medyada olay oldu

Askerlerin yürüyüşü sosyal medyada olay oldu

AKP'nin boykot başlattığı 'Hamidiye Su'nun Abdülhamit dizisinde reklamı yapılmış

AKP'nin boykot başlattığı 'Hamidiye Su'nun Abdülhamit dizisinde reklamı yapılmış

Sakız Adası'ndan Türkiye'ye en hazin bakış...

Sakız Adası'ndan Türkiye'ye en hazin bakış...

Trende ölümle hayat arasındaki yolculuk

Trende ölümle hayat arasındaki yolculuk

Havaalanı terminal binasına tilki daldı

Havaalanı terminal binasına tilki daldı

Tramvay 15 yaşındaki çocuğa çarptı

Tramvay 15 yaşındaki çocuğa çarptı

Kaza anı aracın güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza anı aracın güvenlik kamerasına yansıdı

Köprü böyle çöktü!

Köprü böyle çöktü!

Husilerin 'esir aldık' dediği binlerce Suudi askerin görüntüsü yayınlandı

Husilerin 'esir aldık' dediği binlerce Suudi askerin görüntüsü yayınlandı

Ankara'da otobüs durağa girdi

Ankara'da otobüs durağa girdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:31:50