Samanyolu Haber /Gündem / Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'e sürpriz ziyaret /03 Aralık 2021 15:52

Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'e sürpriz ziyaret

Ankara Büyükşehir Belediye Mansur Yavaş, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e ziyaret gerçekleştirdi.

SHABER3.COM

Ankara Büyükşehir Belediye Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Merkezi'nde Meral Akşener'i makamında ziyaret etti.

Görüşmede, Ankara Büyükşehir Belediyesi  İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker, İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk ve İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun de yer aldı.

İYİ Parti'den yapılan açıklamada, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş, bugün İYİ Parti Genel Merkezi'nde, İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e nezaket ziyaretinde bulundu" ifadeleri kullanıldı. 


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