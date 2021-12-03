Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'e sürpriz ziyaret

Ankara Büyükşehir Belediye Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Merkezi'nde Meral Akşener'i makamında ziyaret etti.
Görüşmede, Ankara Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker, İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk ve İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun de yer aldı.
İYİ Parti'den yapılan açıklamada, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş, bugün İYİ Parti Genel Merkezi'nde, İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e nezaket ziyaretinde bulundu" ifadeleri kullanıldı.