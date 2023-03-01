Mansur Yavaş'tan yeni 'adaylık' açıklaması

ABB Başkanı Mansur Yavaş, tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel'in sorularını yanıtladı. Deprem bölgesinde yardımlarına ilişkin bilgiler veren Mansur Yavaş, yardıma giden personellerinden rapor isteyeceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için açıklamalarda bulunan Yavaş, "Türkiye, çapında kendimle ilgili hiçbir anket yaptırmadım. Ankara’da hizmetlerle alakalı anketler yaptırdım. Onun haricinde hiçbir zaman Türkiye gündemine hiçbir zaman dahil olmak istemedim. Hizmetlerimle ön plana çıkmaya çalıştım" şeklinde konuştu.







Deprem bölgesindeki yardımlara ilişkin soruyu yanıtlayan Mansur Yavaş, “Biz sabah saat 06.00’da AFAD’da toplandık. İlgili birimler geldi. İtfaiyemiz daha önce toplandı çünkü biliyorlar ki büyük bir depremde mutlaka kendilerine görev verilecek. Onlar da aynı zamanda hazır olmuşlardı. Biz de tabii nereye gidebiliriz, nereye hangi yardımı yapabiliriz diye tartıştık. İletişimde de zayıflık vardı daha sonra Hatay’a iş makinalarının gitmesine karar verildi. Hatay’a iş makinalarını çabucak çıkarttık. Yıkımın en fazla olduğu Trabzon Caddesi’ne giden ilk ekip bizim ekiplerimizdi. Orada ekiplerimiz hatta enkaz arama kurtarma çalışmalarında ikinci depreme yakalanmışlar” ifadelerini kullandı.





"Bölgeye giden tüm personelimizden rapor isteyeceğiz"





Yardım çalışmaları hakkında bilgiler veren Mansur Yavaş, sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi:





“İlerleyen zamanlarda yolda olan ekiplerimizi Kahramanmaraş Elbistan’a gönderdik. Elbistan’a gittikten sonra kurtarma çalışmalarına başladılar. Toplamda deprem bölgesinde 408 ekibimiz oradaydı. Daha sonra iş makinalarıyla birlikte depremin birinci günü yola çıkan ekiplerimizde toplamda 3700 personelimiz oralara gitti. Hepsi orada zorluklar yaşadı çaresiz kaldılar ama tüm personelimizden hepsinin raporunu isteyeceğiz. Rapora göre neler yapılabilir gibi gerektiği zaman bunları valilik ve AFAD ile paylaşacağız. Tatbikatta öngöremediğimiz birçok şeyi orada yaşayarak görüyorsunuz. Hatay’da bolca su borularına tıpa taktılar. Çünkü, komşusunun evi yıkılmış kendisininki sağlam o anda. Bu sefer sağlam olanın altına kesilmeye başlıyor kesilmediği için. Bunların bir an evvel kesilmesi gerekiyor ve uzun süre temele su akarsa o bina da tehlikeli pozisyona düşüyor. Şu an da hala 500’den fazla ekibimiz Hatay’da; 480 kişilik ekibimiz Kahramanmaraş’ta çalışmalarına devam ediyor”





SAMANDAĞ'I ANLATTI

Bütün bölgeleri iki defa gezdiğini kaydeden Mansur Yavaş, “Samandağ’daki görüntüler bizi dehşete düşürdü. İnsan üzülüyor, birçok bina yan yatmış hasar almış ama diyorsunuz ki ‘Burada bu insanlar bir şekilde kurtulmuş’ Ama bazı binalar gördük ki dümdüz olmuş başında bekleyen kimsesi yok. Özellikle Hatay ve Adıyaman’da müthiş bir kaos vardı. Hatay’da şöyle güzel bir şey de gördüm: ‘Ekipler yolun ortasına dizilmiş, elleriyle işaret yaparak ortadan ambulansların geçmesini sağladılar’ Hatay’ın merkezine girdikleri zaman böyle bir imkân yok çünkü ne yaparsanız kilitli bir trafik vardı. Bu dolayısıyla iş makinalarının ve yardımların gitmesinde gecikmelere neden oldu” ifadelerini kullandı.





ADAYLIK AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili Deniz Gürel’in sorusuna yanıt veren Mansur Yavaş, “Öncelikle kendi işimize odaklanmış birisiyiz. Ankara halkının aldığı hizmetleri en üst düzeyde sunmaya çalışıyoruz. Ben kendimi kamu görevlisi olarak gördüm ve işime odaklanmaya çalışıyorum. Türkiye, çapında kendimle ilgili hiçbir anket yaptırmadım. Ankara’da hizmetlerle alakalı anketler yaptırdım. Onun haricinde hiçbir zaman Türkiye gündemine hiçbir zaman dahil olmak istemedim. Hizmetlerimle ön plana çıkmaya çalıştım. İki yıla yakındır televizyonlara çıkmıyorum. Biz altılı masayı destekliyoruz ve toplumda bir değişim olmasını istiyoruz. İyi yönde güzelliklerin olmasını istiyoruz. Bu nedenle Altılı Masa'nın alacağı kararı destekleyeceğiz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Meral Akşener’in iradesi dışında hiçbir harekete girmem. Altılı Masa'nın en doğru karar vereceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.