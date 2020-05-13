Mansur Yavaş'tan yeni kampanya

Defteri Kapatma” ve “İftar Ver” kampanyasından sonra Ramazan Bayramı için yeni bir kampanya başlattı. “6 milyon tek yürek bayram etsin” kampanyasını Twitter'dan duyuran Yavaş, "Ankara’da her aile bayram etsin, çocukların yüzündeki gülümsemeyle şeker tadında bir bayram olsun istiyoruz" notunu düştü.





“6 Milyon Tek Yürek Bayram Etsin” kampanyası için www.ankaratekyurek.com adresi üzerinden isteyen yurttaşlar; su faturası borcunu ödeyemeyen yurttaşların su faturasını ödeyebilecek ya da ihtiyaç sahiplerinin “Ankarakart”larına yükleme yaparak, nakdi yardımda bulunabilecek.





Yavaş, gönüllü vatandaşlar ve hayırseverlere şu sözlerle dayanışma çağrısı yaptı:





“Her akşam televizyonlarda izliyoruz, salgın nedeniyle işlerini kaybedenleri, işçi bulma kurumu önünde küçük bir ümitle bekleşenleri, ceplerinde dolmuş parası olmayanları, ekmek parası bulamayanları…





Onlar bizim hemşerilerimiz, komşularımız, kardeşlerimiz… Tam da iftar vakitlerine denk gelen bu yayınlar lokmaları boğazımıza diziyor… Ama bir yandan da iyi oluyor… Yediğimizde, giydiğimizde, bindiğimizde onların da hakkı olduğunu bizlere hatırlatıyor… Bizler, 6 milyon yürek hep birlikte bayram etmemiz gerektiğine inanıyoruz… Bu nedenle darda kalan insanlarımıza destek amacıyla yeni bir kampanya başlatıyoruz… Gelin, hiçbir çocuk yatağa aç girmesin… Gelin bu bayram, hepimizin bayramı olsun… Hiçbir anne-baba eve bir şey götüremediği için çocuklarına karşı mahcup olmasın… Birimizin bayramı diğerinin hüznü olmasın… Hiç kimse mahzun, hiçbir çocuk boynu bükük kalmasın…





Daha önce Hızır oldunuz, veresiye defterlerini kapattınız. Sonra aşınızı paylaşıp iftar sofraların bereketi oldunuz… Şimdi sıra geldi suyumuzu, otobüs biletlerimizi ve yine hayırlarımızı paylaşmaya… Bugünler de gelip geçecek… Geriye, çektiğimiz sıkıntılarla birlikte, bu zor günlerde dayanışmanın, iyilikte yarışmanın ve kardeşliğin güzelliği kalacak… Bizler size güvendik, sizler de bize güvendiniz… Hayırlarınızı ihtiyaç sahiplerinden esirgemediniz… Şimdi bu iyilik kervanına bütün gücümüzle bir omuz daha koyalım… Bulaştırdığımız her iyilik, yüz üstüne yüz güldürsün... Kurduğumuz gönül köprüleri sayesinde bereketi paylaşalım. Ankara’mızda bayrama buruk giren, bayram sevinci tatmayan hiçbir hane kalmasın.”