Samanyolu Haber /Gündem / "Mantıksız ısrarı lirayı batırıyor" /22 Ekim 2021 16:21

"Mantıksız ısrarı lirayı batırıyor"

Dünyaca ünlü ekonomist Prof. Steve Hanke, "Erdoğan ekonomisi"ni eleştirerek, kararlarını "mantıksız" bulduğunu belirtti.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 200 baz puanlık faiz kararı sonrası dolar/TL ve avro/TL kurundaki hareketlilik devam ediyor. Kararın ardından dünya basının yanı sıra ekonomi alanında öne çıkan isimler de Türk ekonomisine ilişkin eleştirilerini paylaşıyor.

Cumhuriyet'in haberine göre Türk sosyal medya kullanıcılarının yakından takip ettiği, Johns Hopkins üniversitesinden ekonomist Prof. Steve Hanke, Twitter hesabından paylaşımda bulunarak "Erdoğan ekonomisi"ni eleştirdi. 

Prof. Hanke, Söz konusu paylaşımında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlarını "mantıksız" bulduğunu belirtti.

"MANTIKSIZ ISRARI"

Prof. Hanke'nin paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Türk lirası, TCMB'nin 200 baz puanlık politika faiz indirimi açıklamasının ardından bugün 9,52 TL/USD ile rekor düşük seviyede kapattı. Erdoğan'ın düşük faiz oranlarındaki mantıksız ısrarı lirayı batırıyor ve bugün çarpıcı bir şekilde %28.4/yıl olarak ölçtüğüm enflasyonu körüklüyor."


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