Samanyolu Haber /Gündem / Manzara netleşiyor: SBK, ABD yolcusu /25 Haziran 2021 12:35

Manzara netleşiyor: SBK, ABD yolcusu

ABD'nin talebi ile Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz (SBK) iade için istenen sebepler ortaya çıktı. ABD bilgi, belge, delil ve şahsın alınması için başvurdu. İki ülke arasındaki anlaşma ‘adli yardımlaşma’ ve ‘iade’yi öngörüyor.

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1995’te imzalanan ve yeni güncellenen ‘cezai ve ekonomik suçlara ilişkin adli yardımlaşma’ anlaşması, Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD'ye iade edilebileceğini gösteriyor.

Sözcü'nün haberine göre, ABD hem SBK'yı hem de el konulan kimi delilleri almaya oldukça yakın. 

ABD ile Avusturya arasında adli yardımlaşma birçok konuyu içeriyor;

a) Kişilerin, bilgi ya da nesnelerin araştırılması, belirlenmesi,
b) Belgelerin karşılıklı servis edilmesi,
c) Tanıkların veya bilgi sahibi olan kişilerin sorgulanması,
d) Gözaltındaki kişilerin delillerin toplanması veya başka amaçlarla istenen ülkeye verilmesi, nakledilmesi,
e) Arama ve el koyma taleplerinin yerine getirilmesi,
f) Belgelerin, dosyaların ve kanıtların sağlanması,
g) Arama ve el koyma taleplerinin değerlendirilmesi,
h) Müsadere ve iade ile ilgili işlemlerde karşılıklı yardım. Ayrıca, karşılıklı olarak tanınan konularda her türlü adli yardım.

Anlaşma Avusturya'nın ABD'ye, soruşturma, kovuşturma veya takibatta konu olan fiilen, talepte bulunulan devletin hukukuna göre suç teşkil edip etmediğine bakılmaksızın adli yardımda bulunmayı öngörüyor.

Arama veya el koyma veya diğer zorlayıcı önlemler, talep eden devletin makul şüpheyi kanıtlaması halinde de uygulanabiliyor. Talepte bulunulan devletin yetkili makamı, talebi gecikmeksizin ele almalı veya yetkili makama iletmeli.

Ayrıca talep eden devlet ile talep edilen “devletin ekonomik suçlara bakış açısının farklı olması” iade ya da bilgi alışverişini engellemiyor.

Talepte bulunulan devletin merkezi makamı, bir talebin yerine getirilmesinin devam eden ceza soruşturmalarına veya ceza yargılamalarına müdahale teşkil ettiğini, kişinin güvenliğini tehlikeye atacağını veya talepte bulunulan devletin kaynaklarına olağanüstü yük getireceğini tespit ederse, yetkili makama danışıp yürütmeyi erteleyebilir veya koşula bağlı hale getirebilir.
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