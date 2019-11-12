Samanyolu Haber /Dünya / Maradona’dan Bolivya Devlet Başkanı Morales’e destek /12 Kasım 2019 22:47

Maradona’dan Bolivya Devlet Başkanı Morales’e destek

Askerin baskısı sonrasında istifa ederek ülken ayrılarak Meksika'ya giden Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'e bir destek de efsane futbolcu Maradona'dan geldi.

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Arjantin'in efsane futbolcusu Diego Maradona, ordunun ve sokak olayları çıkaran muhaliflerin baskısıyla istifa eden Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales’e destek verdi.

Maradona,istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales'le 2008 yılında çektirdiği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

Morales'in istifasını 'darbe olarak niteleyen efsane futbolcusu, “Özellikle Bolivya halkı ve her zaman en yoksullar için çalışan iyi insan Evo Morales için Bolivya’da düzenlenen darbeyi kınıyorum” ifadelerini kullandı.


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