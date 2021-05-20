Samanyolu Haber /Spor / Maradona’nın ölümüyle ilgili yedi kişi hakkında dava açıldı /20 Mayıs 2021 19:49

Maradona’nın ölümüyle ilgili yedi kişi hakkında dava açıldı

Ünlü futbolcu Diego Armando Maradona, 25 Kasım 2020'deki Buenos Aires'in Tigre bölgesindeki evinde hayatını kaybetmişti.Aralarında Maradona’nın beyin cerrahı Leopoldo Luque, psikiyatristi Agustina Cosachov ve psikoloğu Carlos Diaz’ın da bulunduğu yedi kişi hakkında ‘cinayet’ suçlamasıyla dava açıldı.

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San Isidro Genel Savcılığı'nın hazırladığı iddianame Maradona’nın ölümü ile ilgili mahkemenin açtığı soruşturma çerçevesinde atanan bir uzmanlar heyetinin bulgularına dayanıyor. Kurulun raporunda, ünlü futbolcunun beyin ameliyatından sonra yetersiz tedavi gördüğü ve “uzun, acılı bir dönem için kaderine terkedildiği” belirtilmişti.

Soruşturma Maradona’nın beş kızından ikisinin başvurusu üzerine açılmıştı.Sanıkların ülkeyi terk etmesi yasaklandı. Sanıklar suçlu bulunursa 25 yıl hapis cezasına mahkum edilebilecekler.
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