Maradona’nın ölümüyle ilgili yedi kişi hakkında dava açıldı

San Isidro Genel Savcılığı'nın hazırladığı iddianame Maradona’nın ölümü ile ilgili mahkemenin açtığı soruşturma çerçevesinde atanan bir uzmanlar heyetinin bulgularına dayanıyor. Kurulun raporunda, ünlü futbolcunun beyin ameliyatından sonra yetersiz tedavi gördüğü ve “uzun, acılı bir dönem için kaderine terkedildiği” belirtilmişti.







Soruşturma Maradona’nın beş kızından ikisinin başvurusu üzerine açılmıştı.Sanıkların ülkeyi terk etmesi yasaklandı. Sanıklar suçlu bulunursa 25 yıl hapis cezasına mahkum edilebilecekler.