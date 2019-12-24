Samanyolu Haber /Spor / Maradona: Uzaylılar tarafından kaçırıldım /24 Aralık 2019 00:18

Maradona: Uzaylılar tarafından kaçırıldım

Ülkesi Arjantin'deki bir spor kanalına konuşan dünyaca ünlü eski futbolcu Diego Armando Maradona, uzaylılar tarafından kaçırıldığını söyledi.

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Dünya futbolunun önemli isimlerinden Diego Armando Maradona, ülkesi Arjantin'deki spor kanalına verdiği röportajda uzaylıların kendisini kaçırdığını iddia etti.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre 59 yaşındaki eski futbolcu, UFO'lara inanıp inanmadığına dair sorulan soruya kimsenin beklemediği bir cevap verdi.

Maradona, zamanında uzaylılar tarafından kaçırıldığını ve 3 gün evinden uzak kaldığını söyledi:

Bir keresinde 3 gün eve gitmemiştim. Ortadan kaybolmuştum. Daha sonra eve bırakıldım ve UFO'ların beni kaçırdığı söylendi. Evdekilere, 'Beni onlar kaçırdı, ama size bununla ilgili hiçbir şey anlatamam' dedim. 

"Akşam yemeğini Castro, Chavez, Kirchner ile yemek isterim"

Maradona'ya röportaj sorusunda yöneltilen sorulardan biri de akşam yemeğini kimlerle yemek istediğiydi. 

Arjantinli futbol adamı bu soruya şu yanıtı verdi:

Akşam yemeği için ideal davetli listemde Fidel Castro, Hugo Chavez, Nestor Kirchner, Alberto Fernandez ve Cristina Kirchner var. 
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