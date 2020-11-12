Maradona'dan sevindirici haber

Beynindeki pıhtı nedeniyle ameliyata alınan Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona taburcu edildi. Arjantin’in Buenos Aires şehrindeki Olivos hastanesinde tedavi gören Diego Maradona, zorlu geçen günlerin ardından taburcu edildi durumunun iyi olduğu belirtildi.







30 Ekim’de 60 yaşına giren Maradona, geçtiğimiz hafta beynindeki kan pıhtısı nedeniyle ameliyat oldu ve subdural hematom ameliyatı başarıyla sonuçlandı. Dr. Leopoldo Luque’nin açıklamasına göre; efsane futbolcu artık ayakta tedavi görebilecek ve yeni bir programla sağlığı kontrol altında tutulacak.





HASTANEDEN BÖYLE TABURCU EDİLDİ





Geçtiğimiz hafta terleme ve anlık öfke nöbetleri şikayetleriyle hastaneye kaldırılan Maradona’nın beyninde pıhtı olduğu ortaya çıkmıştı. ABD Ulusal Tıp Kütüphanesine göre; subdural hematom ‘tüm kafa travmalarının en ölümcül olanı’ olarak kabul ediliyor. Kafatasının dura adı verilen dış kaplamasının altındaki bölümde, beynin yüzeyinde bulunan bir kan pıhtısı. Genellikle ciddi kafa yaralanmalarından kaynaklanır, ancak küçük yaralanmalar da buna neden olabilir ve günlerce hatta haftalarca fark edilmeyebilir.



