Samanyolu Haber /Spor / Maradona'nın adı o stada veriliyor /25 Kasım 2020 23:51

Maradona'nın adı o stada veriliyor

Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi sonrasında 7 yıl formasını giydiği ve büyük başarılara imza attığı Napoli Kulübü, şehrin belediyesiyle ortaklaşa alınan kararla stadının adına Maradon'nın da ismini ekliyor.

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İtalyan ekibi Napoli, Maradona'nın ölümü sonrasında stadına efsane futbolcunun adını veriyor. San Paolo adındaki stat bundan sonra San Paolo, Diego Armando Maradona ismiyle anılacak.

Diego Armando Maradona'nın vefatı futbol dünyasını yasa boğarken, Napoli kulübü ve şehrin belediyesinin aldığı ortak kararla, San Paolo olan Napoli stadının isminin, San Paolo Diego Armando Maradona olarak değiştirilmesine karar verildi.  

Napoli kulübü ve şehrin belediyesinin aldığı ortak kararla, San Paolo olan Napoli stadının ismi, San Paolo Diego Armando Maradona olarak değiştirilecek.

1984-91 arasında 7 yıl boyunca Napoli forması giyen Maradona, İtalyan kulübüyle 2 lig şampiyonluğu, 1 İtalya Süper Kupa şampiyonluğu ve 1 UEFA Kupası kazanmıştı. Napoli, Arjantinli efsanenin oynadığı dönemde tarihinin en parlak zamanını yaşamıştı.
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