Samanyolu Haber /Spor / Maradona'nın doktorunun evinde arama yapılacak /29 Kasım 2020 19:06

Maradona'nın doktorunun evinde arama yapılacak

Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona'nın ölümü hakkında soruşturma başlatıldı. Savcılık, ihmal iddialarını değerlendirmek için Maradona'nın kişisel doktorunun evinde ve özel kliniğinde arama kararı çıkardı.

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Arjantin'de savcılık, futbol efsanesi Diego Maradona'nın geçen hafta 60 yaşında kalp krizi nedeniyle vefat etmesi hakkında soruşturma başlattı. Polisin, savcılık emriyle Maradona'nın doktoru Leopoldo Luque'un evinde ve özel kliniğinde arama yapacağı açıklandı. Savcılıktan yapılan açıklamaya göre, kasım ayının ilk günlerinde başarılı bir beyin ameliyatı geçiren ve alkol bağımlılığı tedavisi gören Maradona'nın ölümünde doktorunun ihmalinin olup olmadığı araştırılacak.

Arjantin basınına göre soruşturma, Maradona'nın kızlarının babalarının hangi ilaçları kullandığını öğrenmek istemesi sonucunda açıldı. Savcılık açıklamasında da, 'Maradona'nın akrabaları da dahil, bazı kişilerin açıklamalarıyla elde edilen kanıtlar' uyarınca böyle bir karar alındığı belirtildi. 

Maradona'nın avukatı Matias Moria da, perşembe günü yaptığı açıklamada soruşturma talep edeceğini, futbol efsanesi için çağrılan ambulansın geç geldiğini söylemişti. Moria Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ambulansın gelmesi yarım saatten uzun sürdü, bu suç içeren bir aptallıktı" ifadelerini kullanmıştı.
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