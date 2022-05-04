Samanyolu Haber /Spor / Maradona'nın forması açık artırmayla satıldı /04 Mayıs 2022 19:37

Maradona'nın forması açık artırmayla satıldı

Arjantinli futbol efsanesi Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'ndaki İngiltere maçında giydiği formanın açık artırma sonucunda satıldığı aktarıldı.

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Geçtiğimiz dönemde hayatını kaybeden Arjantinli futbol efsanesi Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'ndaki İngiltere maçında giydiği formanın açık artırma sonucunda 8.3 milyon euroya satıldığı belirtildi.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın forması rekor fiyata satıldı.

Maradona'nın, 1986 Dünya Kupası'nda İngiltere maçında giydiği ve eliyle gol attığında giydiği forma 8.3 milyon euro'ya alıcı buldu. Yaklaşık bir aydır devam eden online açık artırmada isim verilmeyen bir alıcı, efsane ismin formasını satın aldı.
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