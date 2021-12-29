Samanyolu Haber /Dünya / Maradona'nın kardeşi Hugo Maradona da hayatını kaybetti /29 Aralık 2021 00:36

Maradona'nın kardeşi Hugo Maradona da hayatını kaybetti

Geçtiğimiz yıl hayata veda eden ünlü futbolcu Diego Armando Maradona'nın kardeşi Hugo Maradona'nın da hayata veda ettiği belirtildi.

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Ünlü futbolcu Maradona'nın ardından kardeşi Hugo Maradona da hayatını kaybetti.

İtalya'nın Napoli kentinde ikamet etmekte olan 52 yaşındaki Hugo Maradona'nın kalp krizi geçirdiği ve kurtarılamadığı öğrenildi.

Abileri Diego Armando ve Raul gibi futbolcu olan ve 18 yaşında Napoli ile sözleşme imzalayan ancak beklentileri veremeyip Ascoli'ye kiralanan Hugo Maradona, sonrasında kariyerini bitirmeye karar verip, genç futbolcularla ilgili projelere imza atmaya başlamıştı.

Abi Diego Armando Maradona'yı 13 ay önce kaybeden Hugo'nun ölümü Maradona ailesinde ve Arjantin'de büyük üzüntüyle karşılandı.
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