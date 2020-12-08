Samanyolu Haber /Spor / Maradona'nın resmi banknota basılacak /08 Aralık 2020 20:48

Maradona'nın resmi banknota basılacak

Arjantin'de yeni çıkacak 1000 pesoluk banknotlarda iki hafta önce vefat eden Diego Maradona'nın resminin yer alması için meclise önerge verildi.

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Arjantin'de bir senatör, iki hafta önce 60 yaşında vefat eden futbol efsanesi Diego Maradona'nın resminin bulunduğu para basmayı önerdi.

Senatör Norma Durango tarafından meclise sunulan önergede, Maradona'nın resminin, yeni çıkacak 1000 pesoluk (12 ABD doları) banknotlarda ve hatıra pullarında yer alması teklif edildi.

Arjantin basınında yer alan haberlere göre, banknotun ön yüzünde Diego Maradona'nın yüz portresi, arka yüzünde ise Arjantin'in zafere ulaştığı 1986 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere'ye attığı ikinci golün tasviri planlanıyor.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Durango, "Bu önergenin tek amacı en büyük idolümüzün tanıtımı değil. Ekonomik yönden de gelir elde etmeyi arzuluyoruz. Düşüncemize göre, Arjantin'e gelen her turist, yanında Maradona'yı götürerek ülkeden ayrılmak isteyecek" ifadelerini kullandı.

Önerge hakkındaki kararın, yeni yılın ilk dönemine kadar çıkması bekleniyor.
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