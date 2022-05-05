Maradona'nın ünlü forması rekor fiyata satıldı

"Tanrı'nın eli" yüzyılın golü oldu





"Bu forma o forma değil" tartışması





36 yıldır eski İngiliz orta saha oyuncusu Steve Hodge'da bulunan forma, Sotheby's müzayede evinin düzenlediği açık arttırmada rekor fiyata satın alan kişinin kimliği ise açıklanmadı.Arjantin'in 2-1'lik skorla kazandığı maç 22 Haziran 1986'da İngiltere ile Arjantin arasında yaşanan Falkland Adaları savaşından dört yıl sonra oynandı. Maçın ikinci yarısında gelen iki gole de Maradona imza attı.Gollerden ikincisinde Maradona'nın kafasından seken top eline çarparak filelerle buluştu. Maradona'nın maç sonrasında golü "biraz Maradona'nın eli ve biraz da Tanrı'nın eli" olarak tanımlaması tarihe geçti.Arjantinli oyuncunun kaleci Peter Shilton da dahil olmak üzere bütün İngiliz takımını geçerek attığı gol 2002 yılındaki bir FIFA kamuoyu araştırmasında "yüzyılın golü" olarak seçildi.Aynı maçta sahaya çıkan eski İngiliz orta saha oyuncusu Steve Hodge Meksika'nın başkentindeki Azteca Stadyumu'nda oynanan maç sonrasında soyunma odalarına giden tünelde Maradona ile formaları değiş tokuş etti.Maradona'nın aşırı kokain ve diğer yasak madde kullanımı dolayısıyla sağlığı bozuldu ve 60 yaşında hayata gözlerini yumdu. Futbolcunun 2020 yılında hayatını kaybetmesinin ardından formanın satılık olmadığını ifade eden Hodge formayı Manchester'daki İngiliz Ulusal Futbol Müzesi'ne uzun süreliğine ödünç vermişti.Ünlü futbolcunun büyük kızı Dalma Maradona müzayedede satılacak olan formanın 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinin golsüz geçen ilk yarısında giyilen bir başka forma olduğunu ileri sürmüştü. Ancak Sotheby's de bu konuyu titizlikle araştırdıklarını ve müzayededeki formanın gollerin sıralandığı ikinci yarıda giyildiğini teyit ettiklerini belirtmişti.Daha önce New York Yankees beyzbol takımının efsanevi oyuncusu Babek Ruth lakablı George Herman'a ait forma 2019 yılında 5,6 milyon dolara alıcı bularak açık arttırmayla en yüksek fiyata satılan forma rekoruna sahip olmuştu.Spor tarihine ait en yüksek fiyata satılan eşya ise yine aynı yıl düzenlenen açık arttırmada 8.8 milyon dolara alıcı bulan 1892'de kaleme alınan orijinal Olimpiyat Oyunları Manifestosu olmuştu.