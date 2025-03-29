Maraş Cevizi diye bakın ne satmışlar

Sektör temsilcileri, ulusal marketlerde ABD ve Şili’den gelen cevizlerin menşe bilgilerinin yer aldığını ancak Çin cevizinin pazar tezgâhlarında ve market raflarında ‘Maraş cevizi’ adıyla satışa sunulduğunu belirtti. Bu durumun hem tüketiciyi yanılttığını hem de haksız rekabete yol açtığını ifade eden yetkililer, özellikle fiyat avantajına rağmen kalite farklarının göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkat çekti.



KALİTE VE FİYAT FARKI



Ceviz Üreticileri Derneği Başkanı Ömer R. Ergüder, Çin cevizinin maliyet açısından avantaj sağladığını ancak kalite olarak ABD ve Şili’den gelen Chandler tipi cevizlerin gerisinde kaldığını söyledi. Ergüder, “Çin cevizi, yerli cevizlere benziyor ancak rengi daha açık ve yağ oranı düşük. Ayrıca, kabuk yapısı da farklılık gösteriyor” dedi. Türkiye’ye ABD ve Şili’den kilosu yaklaşık 4 dolara ceviz ithal edilirken, Çin cevizi bu rakamdan 1,5 dolar daha düşük maliyetle temin edilebiliyor.



YERLİ ÜRETİCİ DESTEKLENMELİ



Dünya ceviz üretiminde yıllık 1,5 milyon tonluk üretimiyle Çin ilk sırada yer alırken, onu 750 bin tonla ABD ve 160-180 bin tonla Şili takip ediyor. Türkiye ise 50 bin tonluk üretimiyle oldukça geride kalıyor. Yıllık ceviz tüketiminin 160-170 bin ton seviyesinde olduğu Türkiye, ihtiyacının büyük bölümünü ithalatla karşılıyor. Ergüder, Türkiye’nin cevizde yüzde 60-65, bademde ise yüzde 80-85 oranında ithalata bağımlı olduğunu belirterek, yerli üretimin artırılması gerektiğini vurguladı.



SOSYAL MEDYADA ŞİKAYETLER ARTIYOR



Ceviz Diyarı Kooperatifi Başkanı Salih Paksoy, sosyal medyada Çin’den gelen cevizlerin Maraş cevizi adıyla satıldığına dair ihbarlar aldıklarını belirtti. Paksoy, “Maraş cevizi için bu yıl birinci sınıf ceviz maliyeti 190 TL civarındaydı. Kooperatif olarak 240 TL’ye satış yaptık. Özel kalitedeki cevizler ise 300 TL’ye kadar alıcı buldu. Ancak piyasada satılan bazı cevizlerin menşei açıkça belirtilmiyor. Toptan satış platformlarında incelenen ürünlerin yerli ceviz olmadığı net bir şekilde görülebiliyor” dedi.



Yetkililer, tüketicilerin alım yaparken menşe bilgisine dikkat etmeleri gerektiğini vurgularken, denetimlerin artırılması çağrısında bulundu.