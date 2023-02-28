Samanyolu Haber /Gündem / Maraş depremini 3 gün önceden bilen isim tarih verip uyardı: '7 ve 8'in üzerinde olabilir' /28 Şubat 2023 09:37

Maraş depremini 3 gün önceden bilen isim tarih verip uyardı: '7 ve 8'in üzerinde olabilir'

Kahramanmaraş merkezli depremleri 3 gün önce sosyal medya hesabından bildiği ortaya çıkan "deprem kahini" lakaplı ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets, yeni bir açıklama daha yaptı.

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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremleri 3 gün öncesinden bildiği ortaya çıkan Frank Hoogerbeets, tahminlerine bir yenisini daha ekledi.

 "Deprem kahini" lakaplı ünlü deprem uzmanı Hoogerbeets, mart ayının ilk haftasına dikkat çekerek yeni bir deprem olabileceğini iddia etti.

"MART AYININ İLK HAFTASI ÇOK KRİTİK"
Söz konusu dönemde, Dünya, Merkür ve Satürn gezegenlerinin yakınlaşacağını söyleyen Hoogerbeets, bunun büyük depremlere neden olabileceğini savundu. Hoogerbeets, şunları söyledi:

"Mart ayının ilk haftası çok kritik. 2'sinde kritik gezegen geometrisinin yakınsamasını görüyoruz. Bu çok önemli olacak. Ayın 2'sinde 9 saat içerisinde Dünya'yı da içeren bir gezegensel kavuşum olacak. Bu Dünya, Merkür ve Satürn olacak. Bu kritik olacak.

"KORKU YARATMAYA ÇALIŞMIYORUM"
Sonuç olarak muhtemelen ayın 3'ü veya 4'ü civarında, büyük bir sismik olay olabilir. Ayrıca dolunay veya ayın 6 ile 7'si gibi de olabilir.

Abartmıyorum. Korku yaratmaya çalışmıyorum. Bu bir uyarı. Çünkü kritik gezegen geometrisinin sismik olaylara neden olduğu biliniyor. Bunu küçümsememeliyiz.

"BİRDEN FAZLA SİSMİK OLAY OLABİLİR
Mart ayının bu ilk haftasında büyüklüğü 6'nın çok üzerinde olan birden fazla sismik olay olabilir. Bilmenin bir yolu yok. Yine 7'nin çok üzerinde, 8'in çok üzerinde bir sismik olay olabilir."
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