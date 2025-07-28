Maraş deremi ile ilgili Google bile özeleştiri verdi, devlet yetkilileri hala sessiz!

“Harekete Geç” uyarısı gönderilmedi, hayatlar kaybedildi









Google’ın algoritması, 7,8 büyüklüğündeki ilk depremi 4,5–4,9 gibi düşük bir büyüklükte algıladığı için sistem en ciddi uyarıyı vermedi. Oysa sistem doğru çalışsaydı, depremin merkez üslerinden 157 km çapındaki alanda yaşayan milyonlarca kişi, sarsıntıdan önce 35 saniyeye kadar süre kazanarak önlem alabilecekti.Google’ın en ciddi uyarısı olan “Harekete Geç”, telefonları uyandırıyor ve yüksek sesli bir alarm vererek tüm ekranı kaplıyor. Bu uyarı, özellikle insanların uykuda olduğu 04:17’deki ilk deprem için kritik önemdeydi. Ancak bu uyarı yalnızca 469 kişiye ulaştı. 500 bin kişi ise yalnızca hafif sarsıntılar için tasarlanan “Dikkatli Ol” uyarısını aldı.BBC muhabirleri, uyarı sisteminin etkinliğini araştırmak için aylar boyunca deprem bölgesinde kişilerle görüştü ancak “Harekete Geç” uyarısını alan tek bir kişiye bile ulaşamadı.Google, algoritmadaki hatayı itiraf ederek Science dergisinde yayımladığı bir makalede, sistemin büyüklük tahminlerinde başarısız olduğunu açıkladı. Şirket, yeni algoritmalarla yapılan simülasyonlarda ise aynı depremler için 10 milyon kişiye “Harekete Geç”, 67 milyon kişiye de “Dikkatli Ol” uyarısının gönderilebileceğini belirtti.Colorado School of Mines’dan deprem uzmanı Dr. Elizabeth Reddy, bu açıklamanın iki yıl sonra yapılmasına tepki gösterdi:“Bu kadar insan hayatını kaybetti, ama başarısızlığı açıklamak iki yıl sürdü. Bu kabul edilemez.”ABD Pasifik Kuzeybatı Sismik Ağı Direktörü Prof. Harold Tobin ise, teknolojik erken uyarı sistemlerinin şeffaf şekilde test edilmeden kullanılmasının risklerine dikkat çekti.Google ise sistemin “ulusal uyarı sistemlerinin yerine geçemeyeceğini” vurgularken, uyarıların hâlihazırda 98 ülkede kullanıldığını ve geliştirmelere devam ettiklerini bildirdi.