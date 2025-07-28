Samanyolu Haber /Teknoloji / Maraş deremi ile ilgili Google bile özeleştiri verdi, devlet yetkilileri hala sessiz! /28 Temmuz 2025 11:07

Maraş deremi ile ilgili Google bile özeleştiri verdi, devlet yetkilileri hala sessiz!

6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Google’ın Android Deprem Erken Uyarı Sistemi ciddi bir başarısızlık yaşadı. BBC’ye bilgi veren Google, “Harekete Geç” uyarısının gönderilmesi gereken yaklaşık 10 milyon kişiden yalnızca 469’una bu uyarının ulaştığını açıkladı.

SHABER3.COM

Google’ın algoritması, 7,8 büyüklüğündeki ilk depremi 4,5–4,9 gibi düşük bir büyüklükte algıladığı için sistem en ciddi uyarıyı vermedi. Oysa sistem doğru çalışsaydı, depremin merkez üslerinden 157 km çapındaki alanda yaşayan milyonlarca kişi, sarsıntıdan önce 35 saniyeye kadar süre kazanarak önlem alabilecekti.

“Harekete Geç” uyarısı gönderilmedi, hayatlar kaybedildi

Google’ın en ciddi uyarısı olan “Harekete Geç”, telefonları uyandırıyor ve yüksek sesli bir alarm vererek tüm ekranı kaplıyor. Bu uyarı, özellikle insanların uykuda olduğu 04:17’deki ilk deprem için kritik önemdeydi. Ancak bu uyarı yalnızca 469 kişiye ulaştı. 500 bin kişi ise yalnızca hafif sarsıntılar için tasarlanan “Dikkatli Ol” uyarısını aldı.

BBC: Uyarıyı alan kimseye ulaşamadık

BBC muhabirleri, uyarı sisteminin etkinliğini araştırmak için aylar boyunca deprem bölgesinde kişilerle görüştü ancak “Harekete Geç” uyarısını alan tek bir kişiye bile ulaşamadı.

Google, algoritmadaki hatayı itiraf ederek Science dergisinde yayımladığı bir makalede, sistemin büyüklük tahminlerinde başarısız olduğunu açıkladı. Şirket, yeni algoritmalarla yapılan simülasyonlarda ise aynı depremler için 10 milyon kişiye “Harekete Geç”, 67 milyon kişiye de “Dikkatli Ol” uyarısının gönderilebileceğini belirtti.

Colorado School of Mines’dan deprem uzmanı Dr. Elizabeth Reddy, bu açıklamanın iki yıl sonra yapılmasına tepki gösterdi:

“Bu kadar insan hayatını kaybetti, ama başarısızlığı açıklamak iki yıl sürdü. Bu kabul edilemez.”

ABD Pasifik Kuzeybatı Sismik Ağı Direktörü Prof. Harold Tobin ise, teknolojik erken uyarı sistemlerinin şeffaf şekilde test edilmeden kullanılmasının risklerine dikkat çekti.

Google ise sistemin “ulusal uyarı sistemlerinin yerine geçemeyeceğini” vurgularken, uyarıların hâlihazırda 98 ülkede kullanıldığını ve geliştirmelere devam ettiklerini bildirdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Maraş deremi ile ilgili Google bile özeleştiri verdi,... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:10:10