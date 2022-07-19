Samanyolu Haber /Dünya / Marburg'un semptomları açıklandı: 3 günde hayalet gibi olunuyor, 9 günde ölüm geliyor /19 Temmuz 2022 17:23

Marburg'un semptomları açıklandı: 3 günde hayalet gibi olunuyor, 9 günde ölüm geliyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Batı Afrika ülkesi Gana'da 'Marburg humması'nı salgın ilan ettiğini duyurmuştu. Son olarak Marburg virüsünün neden olduğu semptomlar belli oldu.

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Tüm dünyada yaklaşık 2 yıldır etkisini gösteren Covid-19'un alt varyantlarında yeni mutasyonlar ortaya çıkmaya devam ediyor. DSÖ, geçtiğimiz günlerde yeni bir salgın ilan etti. 

Dünyanın en ölümcül virüslerinden biri olan Marburg Virüsü bu ayın başlarında Afrika ülkesi Gana’da görülmüş, hayatını kaybeden 2 hastadan alınan örnekler test için laboratuvara yollanmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), Gana'da bu virüsüne bağlı olarak 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ülkede Marburg salgınının olduğunu duyurmasının ardından bilim insanlarından beklenen açıklama geldi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, virüsü mercek altına alan bilim insanları Marburg ilk belirtilerini ve 3 gün içinde ortaya çıkan belirtilerini açıkladı.

Virüsün ilk semptomları şöyle;

Ateş
Yoğun baş ağrısı
Kas ağrısı
Virüsün 3 gün içinde ortaya çıkan semptomları ise şu şekilde;
Sulu ishal
Mide ağrısı
Mide bulantısı
Kusma
DSÖ, "Bu aşamada hastaların görünümü 'hayalet gibi' bir tükenmişlik hali, çökmüş gözler, ifadesiz yüzler ve aşırı bir uyuşukluk hali diye tanımlanıyor" ifadesini kullandı.

Birçok hastada daha sonra vücudun çeşitli yerlerinde kanamalar başlıyor. Hastalar, aşırı kan kaybı ve şok nedeniyle virüse yakalandıktan sonra 8-9 gün içinde hayatlarını kaybediyor.

DSÖ'ye göre enfekte olanların ortalama yarısı yaşamını yitiriyor. Ancak virüsün en zararlı varyantlarında ölüm oranı % 88'i buluyor.

VİRÜS NASIL YAYILIYOR?
Mısır meyve yarasası sıklıkla virüsü taşıyor. Afrika yeşil maymunları ve domuzlar da virüsü taşıyabiliyor. Virüs, insanlar arasında vücut sıvıları yoluyla yayılıyor.

Hastalar iyileşse de kanları ve diğer vücut sıvıları aylar boyunca virüsü bulaştırabiliyor.

NASIL TEDAVİ EDİLEBİLİR?
Virüs için belli bir aşı ya da tedavi yok. Ancak DSÖ bir dizi kan ürünü, ilaç ve bağışıklık tedavisinin geliştirildiğini söylüyor.

Doktorlar da hastanelerdeki hastalarında görülen semptomlarını sıvı ve kaybedilen kanı yerine koyarak hafifletebiliyor.
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