Mardin Belediyesi’nde yolsuzluk operasyonu

İçişleri Bakanlığı tarafından 19 Ağustos 2019’da ikinci kez kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde eski kayyım Mustafa Yaman’ın görevden alınmasının ardından Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında üst düzey yöneticilere operasyon başlatıldı.







Haklarında yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, kayırma, zimmet ve çok sayıda suçlamadan soruşturma başlatılan en az 15 üst düzey yöneticinin yapılan operasyonlarla gözaltına alındığı belirtildi.





Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında Mardin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi’nce gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınanlar Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.





Soruşturmanın gizlilik içinde yürütüldüğü öğrenilirken, soruşturmaya dair kamuoyuna herhangi bir şekilde resmi açıklama yapılmadı.





Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde son günlerde görevden alınan Daire Başkanları’nın yanı sıra Kasım 2016’da Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım atandığı sırada göreve getirilen isimlerin de olduğu ifade edildi.



