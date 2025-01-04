Mardin’de ‘terörist’ Ankara’da akil adam

Sözcü'den Emin Özgönül'ün haberine göre Kobani davasında 10 yıl hapis cezası alan ve terörle bağlantılı görülerek Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden üçüncü kez alınan Ahmet Türk, şimdi terörü sona erdirmek için temaslar yapan İmralı heyetinde ‘akil adam’ oldu.



İKİ DAVASI DAHA VAR



Hakkında ‘terör örgütü üyeliği ve örgüt propagandası’ suçundan iki ayrı dava daha bulunan 83 yaşındaki Türk, teröre son vermek ve PKK’nın silah bırakmasını sağlamak için devlet kademeleri ile temas eden İmralı heyetinde yer aldı. Türk, 16 Mayıs 2024 günü Kobani davasında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 10 yıl hapse mahkum edilmişti.



55 yıldır siyaset sahnesinde önemli rol oynayan Ahmet Türk, 1969 seçimlerinde milletvekili seçilen ağabeyi Abdürrahim Türk’ün 1972 yılında öldürülmesi sonrası, 1973’te CHP’den milletvekili seçildi. Demokratik Parti, CHP-SHP-HEP-DTP ve HDP’den 6 dönem milletvekilliği yaptı. 3 dönem de Mardin Belediye Başkanı seçildi ancak görevden alındı.



CEZAEVİNDE YATTI



12 Eylül darbesini takip eden dönemde tutuklandı ve Diyarbakır Cezaevi’nde yattı. Beş yıllık siyaset yasağının ardından 1987’de Erdal İnönü liderliğindeki SHP’den milletvekili seçildi. 1989’da Fransa’daki Kürt Konferansına katılınca SHP’den ihraç edildi. 1990’da Halkın Emek Partisini kurdu 1991’de yeniden vekil seçildi. 1993’te Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere Lübnan’daki Bekaa Vadisi’ne giden heyette yer aldı.



İMRALI’YA GİTTİ



1994’te DEP milletvekilleri ile birlikte yeniden tutuklandı. 2005’te Demokratik Toplum Partisi genel başkanı oldu ve 2013-2015 arasındaki çözüm sürecinde rol üstlendi. 3 Ocak 2013’te İmralı’ya giderek Öcalan ile görüştü. 2016’dan bu yana üç kez Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi ancak üç kez de görevden alındı.