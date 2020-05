Mardin’den skandal görüntüler: Polis bahçeye çıkan çocukları silahla kovaladı

Yer Nusaybin

Polis, sitede oynayan çocukların üzerine kurşun sıkarak gözaltına almaya çalışıyor. Polisten kaçmayan sarı tişörtlü çocuğun adı Bahoz ve zihinsel engelli. Bahoz’u zırhlı araca götüren polis, tokatlayıp bırakıyor.

Yaşananlar an be an sitede oturan bir vatandaş tarafından videoya kaydedildi.





Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde polisin ateş etmesi, küçük çocuğu zırhlı araca götürme anları görülüyor.





Görüntüleri paylaşan gazeteci Nuri Akman, paylaşımına "Polis, sitede oynayan çocukların üzerine kurşun sıkarak gözaltına almaya çalışıyor. Polisten kaçmayan sarı tişörtlü çocuğun adı Bahoz ve zihinsel engelli. Bahoz’u zırhlı araca götüren polis, tokatlayıp bırakıyor. Annesi, Bahoz’un saatlerce titrediğini söylüyor" notunu düştü.





Görüntülere sosyal medyadan tepkiler gecikmedi.









HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Küçücük çocuklara ateş ederek saldıran polis, kendisinden kaçamayan çocuğu kollarından çekiştirerek zırhlı aracın yanına götürüp, aleni bir biçimde işkence ediyor. Bunun adı vahşettir, düşmanlıktır" ifadelerini kullandı.





HDP Urfa Milletvekili Ayşe Sürücü ise "Polis salgın tedbirlerini bahane ederek ufacık çocuklara ateş açıyor. O çocukların psikolojisi nasıl olacak umurunuzda mı? Allah’ınızdan bulun!" paylaşımında bulundu.





Mezopotamya Ajansı'nın geçtiği haberde göre de, Nusaybin’de Fırat Mahallesi’nde bulunan Toplu Konut’ta, bahçeye çıkan çocukları havaya ateş açarak kovalayan polis, zihinsel engelli olduğu öğrenilen B.E.’yi gözaltına almaya çalıştı. Engelli çocuk korkudan altını ıslattı.









Koronavirüs salgını kapsamında 1 Mayıs’ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, Mardin’in Nusaybin ilçesinin Fırat Mahallesi’nde bulunan Toplu Konut 7. Etap’a giren polis, küçük yaştaki çocukları gözaltına almaya çalıştı.





Çevrede bulunan yurttaşların çektiği görüntülerde, 7. Etap’a giren polis, bağırışlar yanı sıra havaya ateş açarak, bahçeye çıkan çocukları kovaladı. Ateşin etkisiyle çocuklar korkuyla binalara kaçarken, zihinsel engelli olduğu öğrenilen 8 yaşındaki B.E.’ye elbisesinden tutularak gözaltına almaya çalışıldı.





Korkuyla bina girişine sığınan B.E., yaka paça zırhlı aracın olduğu bölgeye götürülerek, hakaretler edildi. Balkonda olan bazı yurttaşların, B.E.’nin zihinsel engelli olduğunu belirtmesine rağmen polis, hakaretlerini sürdürdü.





Çevredeki yurttaşlar olaya tepki gösterirken, polis kendisini sokağa çıkma yasağıyla savundu.





Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, B.E. yaşadığı korkudan dolayı altını ıslattı ve hala yaşadığı travmanın altında.





Tepkilerin büyümesi üzerine Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'den bir açıklama yapıldı. Mardin İl Emniyeti polisin açığa alındığını duyurdu. Mardin İl Emniyeti'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Hukuka uygun olmayan bu tutum ve davranışları ile hiyerarşik üstlerin bu konudan bilgi verilmemesi nedenlerine bağlı olarak, söz konusu polis memuru hakkında görevden el çektirme tedbiri uygulanarak soruşturma başlatılmış ve soruşturmaya devam edilmektedir” denildi.