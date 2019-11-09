Samanyolu Haber /Gündem / Mardin'de 'akrep' operasyonu: Polisler şaşkına döndü /09 Kasım 2019 23:30

Mardin'de 'akrep' operasyonu: Polisler şaşkına döndü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yapılan operasyonda 217 adet canlı akrep ele geçirildi. Polis ekipleri gördükleri manzara karşısında adeta şaşkına döndü.

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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri arama yaptıkları bir evde 217 adet canlı akrep ele geçirdi. Akrepler Mardin Yaban Hayatı Daire Başkanlığı-Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik Yenikent Mahallesi'nde arama yaptı. Evin bodrum katına inen polis ekipleri gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Ekipler şeffaf kutularda yer alan 217 adet canlı akrep gördü.



Muhafaza altına alınan akrepler, Kızıltepe Nöbetçi Cumhuriyet Savcısından alınan talimat gereği Kızıltepe Belediyesi Zabıta görevlilerine teslim edildi. İdari işlem yapılması için H.Ç.’ye ait olan 217 adet canlı akrep Mardin Yaban Hayatı Daire Başkanlığı-Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
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