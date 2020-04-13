Mardin'de iki mahalle karantinaya alındı

Valilikten yapılan açıklamada, Mazıdağı ilçesinin Gümüşyuva Mahallesi ile Artuklu’nun Bağlıca Mahallesi’ne, salgın nedeniyle giriş çıkışlara izin verilmediği duyuruldu.





Açıklamada, şöyle denildi:





“Koronavirüs salgınından vatandaşları korumak, salgının yayılmasını önlemek ve durumun kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla Artuklu İlçe Hıfzıssıha Kurulu ve Mazıdağı İlçe Hıfzıssıha Kurulu tarafından saat 12.00 itibarıyla ikinci bir karara kadar istisnai durumlar dışında söz konusu mahallelere giriş ve çıkışa izin verilmemesi, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir.”



