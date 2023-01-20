Samanyolu Haber /Gündem / Mardin'deki korkunç katliamın sır perdesi aralandı mı? /20 Ocak 2023 09:25

Mardin'deki korkunç katliamın sır perdesi aralandı mı?

Mardin'de dün Irak plakalı araca düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar ilk ifadelerinde suçlarını kabul ederek cinayetleri soygun için işlediklerini söyledi. Ancak saldırının profesyonelliği ve saldırganların uyguladığı taktikler olayın sadece bir soygun olup olmadığı ile ilgili soru işaretlerini canlı tutuyor.

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Mardin'in Artuklu ilçesinde Irak plakalı bir araca düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralı olan 2 kişinin de hayatını kaybetmesiyle, ölü sayısı 5'e yükseldi. Olayla ilgili soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ilk ifadelerinde olayı gerçekleştirdiklerini kabul ederek, cinayetleri neden gerçekleştirdiklerini itiraf etti.

Artuklu-Nusaybin karayolunun Yeniköy mevkisinde Irak plakalı bir araca silahla ateş açıldı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda, cipte bulunan Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63), Abdullah Saleh Mustafa (69) yaşamını yitirdi, Chiman Shaheen Khalid (75) ve Ahmed Jalaladeen İbrahim (45) yaralandı.

Ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Chiman Shaheen Khalid de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Ahmed Jalaladeen İbrahim, buradaki ilk müdahalenin ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

İbrahim, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, merkez Artuklu ilçesinde meydana gelen saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan soruşturmada, olayın şüphelisi oldukları değerlendirilen M.Ş, F.A, A.Y. ve A.K. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili tahkikat titizlikle devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan yapılan çalışmada olayla ilgisi olduğu tespit edilen M.Y, ve Z.K. de gözaltına alındı.

"SOYGUN İÇİN DURDURDUK"

Zanlılar, ilk ifadelerinde suçlarını itiraf etti.

İddiaya göre saldırganlardan ikisi aracı dinlenme tesisinden itibaren takip etmeye başladı. Diğer ikisi de Nusaybin çıkışında durdurdu.

Soygun yapmak için Iraklı aileyi hedef aldığı belirtilen zanlılar, 5 kişiyi araçtan indirdikten sonra tek tek başlarına ateş ederek öldürdü.

"HİÇ KİMSEYLE HUSUMETİMİZ YOKTU"

Yaşamını yitirenlerin cenazeleri, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsilerinden sonra yakınlarına teslim edildi. Cenazeler, Irak'a götürülmek üzere yola çıkarıldı.

Hayatını kaybedenlerin hastane önüne gelen yakınları Kürtçe ağıt yaktı.

Saldırıda annesini, babasını ve kız kardeşini kaybeden Muyesser Abdullah Salih, Kürtçe AA muhabirine, ailesinin Samsun'a giderken bu saldırıya uğradığını belirtti.

Yaşadığı üzüntüyü dile getiren Salih, şunları söyledi:

"Bu olayda babam, annem ve kız kardeşim vefat etti. Kardeşimin evi Samsun'da. Onu ziyarete gidiyorlardı. Her yıl 3-4 defa ziyarete giderler, 10-15 gün kalıp dönerlerdi. Bu sefer de Irak'tan Samsun'a giderken bu olay yaşandı. Hiç kimseyle aramızda husumet yoktu."

Salih, araçta bulunan ve göz ameliyatı için Diyarbakır'a gitmek isteyen anne ve oğlunun da yakınları olduğunu ifade etti.
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