Samanyolu Haber /Dünya / Marie Antoinette'in elmas bilezikleri açık artırma ile satıldı /10 Kasım 2021 13:28

Marie Antoinette'in elmas bilezikleri açık artırma ile satıldı

"Ekmek bulamazlarsa pasta yesinler" sözü atfedilen Fransa Kraliçesi Mari Antoinette'in iki elmas bileziği çıkarıldığı açık artırmada yaklaşık 7,5 milyon İsviçre frankına (79,5 milyon lira) satıldı.

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Fransız devriminden önceki son kraliçe olan ve devrimden sonra giyotinle idam edilen Marie Antoinette'in 112 elmastan yapılan bilezikleri ilk defa satışa çıkarılmıştı.

18,7 santimetre uzunluğundaki her biri 97 gram ağırlığında olan bileziklerin siparişinin 1776 yılları civarında verildiği açıklandı.

Müzayedeyi gerçekleştiren Christie's'in Avrupa Başkanı François Curiel, bileziklerin soylu kökeninin eşsiz olduğunu ve nesiller boyu aktarıldığı miras zincirinin eksiksiz ve takip edilebilir olduğunu vurguladı. Curiel ayrıca bileziklerin iki ünlü tarihi tabloda da yer aldığını hatırlattı.

Bilezikler 16'ncı Louis ve karısı Mari Antoinette devrimden sonra Fransa'yı terk etmeye çalıştıkları sırada Belçika'ya kaçırılarak güvenilir birine teslim edilen kraliyet mücevherleri arasında yer alıyordu.

Daha sonra Mari Antoinette'in vatanı olan Avusturya'daki yakınlarına gönderilen bilezikler nesiller boyunca aile içerisinde aktarılmıştı.
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