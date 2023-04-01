Marin koltuğunu koruyabilecek mi?

Koalisyon senaryoları





"Irkçılık" suçlaması

Sosyal Demokrat Parti lideri Marin ise "aleni olarak ırkçı" diye tanımladığı Finler Partisi ile hiçbir şekilde hükümet kurmayacağını belirtiyor.

NATO üyelik sürecinin olası etkisi





Kadın liderlerin yarışı



