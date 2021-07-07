Mario Balotelli resmen Adana Demirspor’da

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, İtalyan golcü Mario Balotelli ile 3 yıllığına anlaştıklarını duyurdu.





Başkan Murat Sancak’ın yaptığı açıklamada, “Çok değerli Adana Demirspor taraftarı, çok değerli oyuncu Mario Balotelli ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Adana Demirspor’a ve ülkemize hayırlı olsun” dedi.





Balotelli kariyerinde daha önce Inter, Manchester City, Milan ve Liverpool gibi dev kulüplerde forma giymişti.





Son olarak Serie B ekiplerinden Monza'da forma giyen Mario Balotelli ile İstanbul’a görüşen Adana Demirspor yönetimi, İtalyan oyuncuya imza attırdı.





Belhanda’nın ardından takıma bir yıldız daha katan Adana Demirspor’da devam eden Bolu kampına, Balotelli de katılacak.