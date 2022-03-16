Mariupol’daki cami yetkilisi: Tahliyeler için hazırlanan konvoy iptal edildi

Ukrayna’da, Rus ordusunun kuşatması altındaki Mariupol kentinde, aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu sivillerin tahliyesi için hazırlanan ve komşu şehir Berdyansk’ta bekleyen otobüs konvoyunun iptal edildiği öne sürülüyor.





BBC Türkçe’nin konuştuğu, tahliye çalışmalarında yer alan, Kanuni Sultan Süleyman Camii Dernek Başkanı İsmail Hacıoğlu, Rusya’nın, günlerdir bekleyen konvoyu şehre sokmamaya karar verdiğini söyledi.





Hacıoğlu, “Kesinlikle sokmayacaklarını söylemişler. Konvoyda görevlimiz var. Onunla sürekli görüşüyorum. TIR’lardaki yardım malzemeleri boşaltılıyor” dedi.





Hacıoğlu, başka bir tahliye yolu üzerinde görüşmelerin sürdüğünü, Rusya tarafına doğru bir koridorun açılmasının da konuşulduğunu belirtti.





Bu arada Mariupol Belediye Meclisi’nden yapılan açıklamada Pazartesi günü, onlarca özel araçlardan oluşan, sivillerin konvoyunun şehir dışına çıktığı belirtildi.





Yine de Salı günü de daha kalabalık bir konvoyun şehir dışına çıktığı aktarılıyor.





İsmail Hacıoğlu, özel araç konvoylarına engel olunmaması üzerine, Türk vatandaşlarının bir bölümünün de bugün (Çarşamba) özel araçlarla çıkma girişiminde bulunacağını söyledi: “Bizim vatandaşlarımızı da örgütledik şimdi. ‘Özel araçlarınıza ne kadar insan alabiliyorsanız alın’ dedik. Ama çok aracımız yok. Öyle bir hareket başlatıyoruz şu anda. İlerleyen saatlerde detaylar belli olur.”





Mariupol’deki Türk vatandaşı ve aile üyelerinin sayısının 150’den fazla olduğu düşünülüyor.





Vatandaşların bir bölümü Kanuni Sultan Süleyman Camii’nde bir bölümü ise evlerde bulunuyor.





Bu arada bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergei Lavrov Rusya’nın başkenti Moskova’da görüşüyor. Masadaki konular arasında Mariupol’deki sivillerin tahliyesi de bulunuyor.





Şehirde geçtiğimiz günlerde insani geçiş amaçlı ilan edilen ateşkesler bozulmuş, bu konuda taraflar birbirini suçlamıştı.