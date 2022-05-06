Mariupol’daki fabrikada şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Mariupol’dan daha fazla sayıda sivilin kurtarıldığını ancak Rusya’nın Azovstal çelik fabrikasını bombardıman altında tutmaya devam ettiğini söyledi. Fabrikada tahminen 200 civarında sivilin yer altı sığınaklarında, yanlarında çok az miktarda yiyecek ve suyla mahsur durumda olduğu belirtiliyor.



Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, siviller için emniyetli geçiş sağlamaya hazır olduklarını kaydetti ancak fabrikadaki Ukraynalı güçlerin silahlarını bırakması çağrısını yineledi. Kentteki son direniş noktası konumundaki fabrikada bulunan Ukraynalı savaşçılar, Rus askerlerle şiddetli çatışmalar yaşandığını bildiriyor.



Putin 21 Nisan’da Mariupol’da zafer ilan etmiş ve güçlerine Sovyet döneminden kalma fabrikayı kuşatmaları ancak içeriye baskın yapmamaları talimatını vermişti. Kremlin, Ukrayna’nın Rus güçlerin fabrikaya kara harekatı düzenlediği iddialarını reddediyor.



Ukrayna’daki Azov Tugayı tarafından yayınlanan fabrikanın havadan çekilmiş görüntülerinde, dev boyuttaki tesisin farklı kesimlerinde üç patlamanın meydana geldiği ve etrafı yoğun ve koyu renkte dumanların kapladığı görülüyor.



Reuters, görüntünün çekildiği yeri doğruladı ancak videonun ne zaman kayda alındığını belirleyemedi.



BM Genel Sekreteri’nden tahliye operasyonu açıklaması



BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi’ne yaptığı açıklamada, Mariupol ve Azovstal’daki siviller için üçüncü tahliye operasyonunun devam ettiğini bildirdi. BM, Kızılhaç’la ortak yürüttüğü çabalar kapsamında son bir haftada bölgeden 500’e yakın sivilin kaçmasına yardım etti.



Guterres, “Cehennem gibi bu yerlerden insanları çıkartmak için elimizden gelen ne varsa yapmayı sürdürmeliyiz” dedi. BM Genel Sekreteri, “operasyonun olası başarısına zarar vermemek” için yeni girişimle ilgili ayrıntı vermeyi reddetti.



Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski de bu gece yaptığı videolu açıklamada, Mariupol’da BM-Kızılhaç öncülüğündeki tahliye çalışmalarının devam ettiğini ve “halkın güvenli bölgelere doğru hareket halinde olduğunu” bildirdi.



Azovstal çelik fabrikasından sivillerin tahliye edilip edilmediği konusunda ayrıntı vermeyen Zelenski, “Ruslar’ın bombardımanı ve Azovstal’a baskını durmuyor. Ancak siviller, kadın ve çocukların hala buradan çıkartılması gerekiyor. Çok sayıda çocuk içeride. Bunun nasıl bir cehennem olduğunu düşünün” diye konuştu.



Ukrayna’nın Azovstal’daki ısrarlı direnişi, Rusya’nın 10 haftadır süren savaşta büyük kentleri ele geçirmedeki başarısızlığını gözler önüne serdi.



“Ruslar ateşkes sözünü tutmadı”



Rus ordusu sivillerin tahliyesi için bugün ve sonraki iki günde çelik fabrikasındaki askeri faaliyetlerine ara verme sözü verirken, Kremlin de fabrikadan insani koridorların oluşturulduğu açıklaması yaptı.



Buna karşın, Azovstal’da bulunduğunu belirten Ukraynalı bir savaşçı, Moskova’nın verdiği bu söze rağmen Rus güçleri fabrikadaki savunma hattını delmekle suçladı. Azov Tugayı’ndan bir asker, “Yoğun, kanlı çatışmalar devam ediyor. Bir kez daha Ruslar ateşkes sözünü tutmadı” dedi. Reuters, askerin açıklamaları ya da bulunduğu noktanın doğruluğunu bağımsız kaynaklardan teyit edemedi.



Ukrayna güçleri işgalin başladığı 24 Şubat’tan bu yana kuşatma altındaki Mariupol kentinde Azovstal çelik fabrikasının yeraltı mahsenleri ve tünellerinde kenti savunuyor. Burası Rus işgali altındaki kentte Ukrayna güçlerinin direnişinin sürdüğü tek nokta.



Rusya Mariupol’u ele geçirirse, doğuda ayrılıkçıların kontrolundaki bölgelerle güneyde 2014’te işgal edilen Kırım arasında bir koridor oluşturacak. Azak Denizi kıyısındaki liman kenti, ele geçirilmesi durumunda Rusya’nın kontrol etmeyi başardığı ilk büyük Ukrayna kenti olacak.