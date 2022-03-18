



İngiltere Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin Ukrayna’daki saldırı gücünü korumakta zorlandığını açıkladı. Bakanlık’ın raporuna göre lojistik sorunlar, Rusya’nın Ukrayna işgalinin güç kaybetmesine yol açıyor.



Putin'in Rusya işgalinin başlangıcında hızla kazanılacağını varsaydığı bir savaş için belirlediği hedefler, bugün biraz daha hafifletilmiş gibi görünüyor. Ancak net olan şu ki, Putin bunu Rus tarihinde çok önemli bir an olarak görüyor.





01:20 Mariupol'de mahsur kalan Türk vatandaşlarından 65'i tahliye edildi











00:53 Batılı yetkililer, Rusya'nın durakladığını söylüyor

Rus savaş uçakları, Ukrayna savunmasına karşı çok dikkatli hareket etmek durumunda

Rusya, asker takviyesi yapmayı planlamıyordu, bu da Rusya'nın ne kadar zorlandığının göstergesi

Rus birlikleri arasında moraller çok düşük

Askerlerin ilerlemekte zorluk yaşaması yüzünden öndeki güçlere gıda ve benzin gibi temel ihtiyaçları ulaştıramadığı öne sürüldü. Ukrayna’nın sürekli karşı saldırıda bulunmasının Rus askerlerini arz hatlarını korumaya ittiği belirtildi. Daha önce ABD de Rusya’daki askerlerin Ukrayna’daki ilerleyişinin donduğunu dile getirmişti.Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, Ukrayna'nın Mariupol şehrinde, savaş nedeniyle mahsur kalan Türk vatandaşları ve yakınlarından 65'i tahliye edildi. Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 100'den fazla kişinin bu kentte mahsur olduğunu söylemişti.Lviv'de Ukraynalı mevkidaşı ile bir arayan gelen Çavuşoğlu, bu konuda görüşmeler sürdüğünü açıklamıştı. Şehirdeki Türk vatandaşları ve ailelerinin büyük bir bölümü Kanuni Sultan Süleyman Camii'nde, bir kısmı da evlerinde bekliyordu. Uluslararası Kızılhaç Örgütü, Mariupol'de yüz binlerce sivilin daha mahsur olduğunu aktarıyor.Örgüt, şehirdeki sivillerin yemek, su ve ilaç gibi en temel ihtiyaçlara erişimde sorun yaşandığını belirtiyor ve taraflara insani koridor için ateşkes çağrısı yapıyor. Şehirde geçtiğimiz günlerde insani koridor amaçlı ilan edilen ateşkesler bozulmuş, bu konuda taraflar birbirini suçlamıştı.01:00 Erdoğan - Putin görüşmesi: BBC'nin öğrendiğine göre, Putin Ukrayna'nın doğusundaki tartışmalı bölgeyi de talep ediyorBBC’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin arasında yapılan görüşme hakkında edindiği bilgilere göre, Putin, Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı bölgelerin de Kırım gibi Rusya’ya katılmasını istiyor.BBC’den John Simpson’a konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Putin’in Erdoğan’a dile getirdiği dört talebin üzerinde anlaşılabilir olduğunu aktarıyor. Bunlar arasında, Ukrayna’nın tarafsızlığını garanti etmesi, NATO’ya üye olmayacağını açıklaması gibi bilinen maddeler bulunuyor.Putin’in ülkenin “nazi düşüncesinden arındırılması” olarak adlandırdığı bir madde anlaşma talepleri arasında yer alıyor. Bu madde, Ukrayna’da Rusça’nın kullanımının koruma altına alınmasını kapsıyor. Ancak Simpson bu maddeler sonrasında tartışmalı talepler geldiğini aktarıyor.Buna göre, Putin Doğu Ukrayna’nın bir bölümünün Rusya’ya katılmasını ve Zelenskiy’nin Kırım’ın Rusya toprağı olduğunu kabul etmesini istiyor. İbrahim Kalın, Putin’in, bunların ancak Zelenskiy ile yüz yüze konuşarak çözülebileceğini söylediğini de aktarıyor. Volodimir Zelenskiy böyle bir görüşmeye hazır olduğunu belirtmişti.John Simpson, Kalın’a Vladimir Putin’in sesinin nasıl geldiğini sorduğunu ve “normal, net bir ses tonuyla” konuştuğunu söylediğini aktarıyor. Cumhurbaşkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki lideri İstanbul veya Ankara'da bir araya getirmeyi teklif etti. Aynı açıklamada, Erdoğan'ın Putin'e "bazı konular üzerinde uzlaşıya varmanın liderler düzeyinde görüşmeler gerektirebileceğini" ifade ettiği aktarıldı.Batılı yetkililer, Ukrayna'daki durumda kayda değer bir değişiklik olmadığını, Ukrayna'nın Rusya ile duraklama noktasına kadar çatışmasının mümkün olduğunu ifade ediyor.Basın açıklamasında konuşan bir yetkili, "Rus birliklerin ufak ilerlemeler katettiğini görüyoruz ama henüz stratejik bir atılımları olmadı" dedi ve devam etti:"İşgal, Rusya'nın planladığı gibi gitmemekle beraber çok daha ağır bir hal aldı ve bunun bile durakladığına şahit oluyoruz."Yetkililer 7 bin Rus askerin hayatını kaybettiği tahminlerinin doğru olabileceğini ifade etti, Putin'in bu noktadan sonra ne tür bir karar vereceğinin önemli olduğunu söyledi.Yetkililer aynı zamanda şu noktalara değindi:Rusya'nın savaş çıkarlarını gözden geçirmesi konusunda yetkililer henüz bir fikirleri olmadığını belirtti.Öte yandan yetkililer, Ukrayna'nın da ağır kayıplar yaşadığını ve "ne kadar dayanabileceğinin" belli olmadığının altını çizdi.Barış müzakereleri konusunda ise yetkililer her iki tarafın da çok ciddi şekilde yaklaştığını, ancak arada henüz katedilecek çok mesafe olduğunu ifade etti.