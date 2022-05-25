Samanyolu Haber /Dünya / Mariupol'deki bir binanın bodrumundan 200 ceset çıkarıldı /25 Mayıs 2022 07:47

Mariupol'deki bir binanın bodrumundan 200 ceset çıkarıldı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başladığı 24 Şubat'tan bu yanan yaşanan acılar yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Yoğun Rus bombardımanına hedef olan Mariupol kentindeki bir apartman enkazını kazan işçiler, binanın bodrum katında 200 kişinin cansız bedenine ulaştı.

SHABER3.COM

Ukraynalı yetkililer mahalleyi kötü bir koku sardığını ve binanın bodrum katında bulunan bedenlerin çürümeye başladığını aktardı. Cesetlerin ne zaman bulunduğu konusunda bilgi verilmezken, olay Rusların bugüne kadar gerçekleştirdiği en ölümcül saldırılardan biri olarak tarihe geçti.

Azak Denizi kıyısında yer alan ve Rusya'nın ele geçirmeyi hedeflediği Donbas bölgesinin güneyinde yer alan Mariupol yaklaşık üç aydır Rus kuşatması altındaydı. Ağır bombardıman sonucu yerle bir olan kentin kontrolü geçen hafta bir çelik fabrikasında direnen Ukraynalı askerlerin teslim olmasının ardından Rusların ele geçti. Mariupol'ün düşüşü ile Ukrayna'nın Azak Denizi ile bağlantısı kesilmiş oldu.

Savaş öncesinde yaklaşık 450 bin nüfuslu kentte 100 bin kişinin kaldığı ve kuşatma sırasında çok az gıda, su, ısınma ve elektrikle yaşamlarını sürdürmeye çalıştığı sanılıyor.

Ukraynalı yetkililer kuşatma sırasında en az 21 bin kişinin hayatını kaybettiğini bildiriyor ve işledikleri suçları örtmek isteyen Rusya'yı ölüleri yakmak üzere mobil kremasyon araçları getirmekle ya da toplu mezarlara gömmekle suçluyor.

Rus hava saldırıları bir seferinde doğumevini vurmuş bir başka sefer de kent tiyatrosunu hedef almıştı. Ukraynalı yetkililer sivillerin sığınmakta olduğu tiyatro saldırısında en az 300 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, bu sayısının iki katına kadar çıkabileceği ifade ediliyor.

Donbas saldırısı yoğunlaşıyor, hedef Luhansk'ı ele geçirmek

Öte yandan Donbas bölgesine yönelik saldırılarını yoğunlaştıran Rus ordusunun Luhansk bölgesindeki Sievierodonetsk kentini ve çevresini ele geçirmek üzere Ukraynalı güçleri çevrelemek için topyekün savaş başlattığı bilgisi geliyor.

Moskova yanlısı ayrılıkçı güçler sekiz yıldır bu bölgede Ukraynalı askerlerle savaşıyor ve bölgedeki toprakların büyük çoğunluğunu elinde bulunduruyor. Sievierodonetsk ve Lysychansk Luhansk'ta Ukrayna kontrolü altında kalan son iki kent.

Öte yandan Ukrayna basını Rus ordusunun stratejik öneme sahip Kramatorsk kentinin 50 kilometre güneydoğusundaki Svitlodarsk'a Rus bayrağı diktiklerini aktardı.

Rusya Savunma Başkanı Sergei Şoygu ordunun ilerleyişinin beklenenden yavaş olduğunu kabul etti, ancak hedeflerine ulaşacaklarını bildirdi. Moskova  kuşattıkları kentlerde sivillerin bölgeyi terketmesine izin vermek amacıyla saldırıların yavaşlattıklarını ileri sürüyor. Diğer taraftan Rus güçleri sivil hedefleri vurmaktan çekinmiyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mariupol'deki bir binanın bodrumundan 200 ceset çıkarıldı Sonraki Haber >>

AKP'li Kadın: Ateist Lider İstiyorum

AKP'li Kadın: Ateist Lider İstiyorum

Özer Sancar'dan dinleyenleri şoke eden gerçekler!...

Özer Sancar'dan dinleyenleri şoke eden gerçekler!...

Yazıcıoğlu’nun şüpheli ölümü sonrası dağda çekilen video 13 yıl sonra ortaya çıktı

Yazıcıoğlu’nun şüpheli ölümü sonrası dağda çekilen video 13 yıl sonra ortaya çıktı

Polisin zor anları

Polisin zor anları

Rusya'nın 'ölümcül silahı' vuruldu! O anlar saniye saniye kamerada

Rusya'nın 'ölümcül silahı' vuruldu! O anlar saniye saniye kamerada

Furkan gönüllüsü kadınları bu sefer 'başörtüsüz polislere' dövdürdüler

Furkan gönüllüsü kadınları bu sefer 'başörtüsüz polislere' dövdürdüler

Atatürk Havalimanı kime peşkeş çekildi?

Atatürk Havalimanı kime peşkeş çekildi?

Harun Tokak- Gurbet anneleri

Harun Tokak- Gurbet anneleri

Şampiyon Ankaragücü'nün taraftarı Fuat Oktay'ı dakikalarca yuhaladı

Şampiyon Ankaragücü'nün taraftarı Fuat Oktay'ı dakikalarca yuhaladı

Yeneroğlu: Erdoğan, KHK konusunda adım atmak zorunda kalacak, yoksa...

Yeneroğlu: Erdoğan, KHK konusunda adım atmak zorunda kalacak, yoksa...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:35:54