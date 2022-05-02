Mariupol'den tahliyeler başladı

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta, Rus ordusunun ele geçirdiği Mariupol kentinde bulunan Azovstal Çelik Fabrikası'nda çok sayıda sivil mahsur kalmıştı. Devam eden müzakereler kapsamında Rusya'nın geçmelerine izin verdiği sivillerin tahliyelerine başlandı.





Kenetten tahliye edilen sivillerden bazılarının, Ukrayna'nın en büyük çelik fabrikalarından Azovstal Çelik Fabrikası'ndan kurtarıldığı bildirildi.





Yaklaşık 9 kilometrekarelik bir alanı kaplayan fabrikası, Ukrayna'da direnişinin son kalesi haline gelmişti.





Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Twitter mesajında, kalabalık bir grubun Ukrayna kontrolündeki Zaporijya kentine doğru hareket ettiğini kaydetti.





Zelenskiy, "100 kişilik ilk grup kontrolümüzdeki bölgeye hareket etti. Yarın Zaporijya'da onları karşılayacağız. Ekibimize minnettarız. BM ile birlikte, tesisteki diğer sivillerin tahliyesi için çalışılıyor" dedi.





Birleşmiş Milletler de Kızılhaç ile birlikte operasyona dahil olduğunu doğruladı.





Rusya Savunma Bakanlığı 80'e yakın sivilin çelik fabrikasından tahliye edilerek Rusya kontrolündeki Bezimenne köyüne getirildiğini aktardı. Açıklamaya göre sivillere tıbbi bakım sağlandı.





Rusya medyasına göre hükümet, Ukrayna kontrolündeki bölgeleri terk etmek isteyen sivillerin BM ve Kızılhaç yetkilileriyle temasa geçtiğini kaydetti.