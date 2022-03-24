Samanyolu Haber /Spor / Marius Sumudica geri döndü /24 Mart 2022 19:35

Marius Sumudica geri döndü

Türkiye'de de farklı takımları çalıştıran ve en son Yeni Malatyaspor'da görev yapan Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica'nın yeni takımının belli olduğu açıklandı.

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Tarzı ve tavrıyla olumsuz değerlendirmelerin odağında olan Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica'nın, Türkiye'den sonra görev yapacağı ülke ve takımın belli olduğu açıklandı.

GERİ DÖNDÜ

Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica, Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'a resmen geri döndü.

51 yaşındaki teknik direktör, "Geri dönmek harika! Al Shabab sevildiğimi ve saygı duyulduğunu hissettirdi. Kariyerimde en iyi çalıştığım başkanla yeniden çalışacağım için ve en iyi oyuncularla antrenmanlarda olacağım için heyecanlıyım. Böyle büyük bir taraftar için çalışmak büyük bir onur. Hadi çalışalım!" ifadelerini kullandı.

2018-2019 sezonunda da Arabistan temsilcsini çalıştıran Sumudica 32 maçta görev aldı. Tecrübeli teknik direktörün çalıştırdığı Al Shabab o sezonu 5. sırada tamamladı.
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