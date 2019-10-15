Mark Esper'den sert açıklama

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik askerî harekâtı yedinci gününde devam ederken, ABD Savunma Bakanı Mark Esper’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sert açıklamalar geldi.







Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ile uluslararası toplumun tüm uyarılarına rağmen Suriye’nin kuzeyine tek taraflı “işgal” emri verdiğini belirten Esper, "Bu, geniş çaplı can kayıpları, sığınmacılar, yıkım, emniyetsizlik ve ABD askeri güçlerine büyüyen tehditle sonuçlandı” dedi. Esper, olası savaş suçları dahil tüm sonuçlardan Erdoğan’ın sorumlu olduğunu belirtti.



Twitter’dan açıklamalarda bulunan Esper, “Türkiye'nin sorumsuz eylemleri nedeniyle Suriye'nin kuzeyinde ABD güçlerinin karşılaştığı risk kabul edilemez bir düzeye ulaşmıştır. Aynı zamanda daha geniş çaplı bir çatışmanın içine çekilme riskiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla ABD Başkanı'nın talimatıyla Savunma Bakanlığı ABD askeri personelini Suriye'nin kuzeyinden planlı şekilde çekmektedir” ifadelerini kullandı.





Esper "Türkiye'nin tek taraflı eylemi sorumsuz ve düşüncesizce. IŞİD'in potansiyel dirilişi, olası savaş suçları ve büyüyen insani kriz dahil sonuçlarının tüm sorumluluğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aittir” dedi.