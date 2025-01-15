Mark Zuckerberg çalışanlara not gönderdi: İşten çıkarmalar olacak

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta şirketinin, personellerinin yüzde 5'inin işine "performansa dayalı olarak" son vereceği ve işten çıkarılan çalışanların yerine yeni alım yapacağı açıklandı.



ABD basınında yer alan haberlere göre, Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, şirket çalışanlarına gönderdiği notta, bu yılın yoğun geçeceğine işaret ederek, "ekiplerde en iyi çalışanların bulunduğundan emin olmak istediğini" belirtti.



"Performans yönetiminde çıtayı yükseltmeye ve düşük performans gösterenleri uzaklaştırmaya karar verdiğini" aktaran Zuckerberg, performansa dayalı işten çıkarmalara gideceklerini ve boşalan pozisyonları 2025'te yeniden doldurma niyetinde olduklarını ifade etti.



Zuckerberg, gelecekteki performansları konusunda iyimser olurlarsa beklentileri karşılamayan herkesi işten çıkarmayacaklarını, işine son verilen personele 'cömert' kıdem tazminatı sağlayacaklarını belirtti.



İşten çıkarmalardan etkilenenlere 10 Şubat'ta bildirim yapılacağını aktaran Zuckerberg, ABD dışındaki çalışanların daha sonra bilgilendirileceğini kaydetti.



ABD basınında yer alan ve bir Meta yöneticisinin paylaşımına dayandırılan haberlere göre, işten çıkarmalardan şirket çalışanlarının yüzde 5'i etkilenecek.