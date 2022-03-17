Samanyolu Haber /Teknoloji / Mark Zuckerberg resmen açıkladı: Instagram'da yeni dönem /17 Mart 2022 11:45

Mark Zuckerberg resmen açıkladı: Instagram'da yeni dönem

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, bugün yaptığı açıklamada Instagram'a NFT'lerin geleceğini resmen duyurdu. Zurckerberg, NFT’lerin Instagram içinde nasıl kullanılacağını detaylandırmasa da kullanıcıların mevcut NFT’lerini sergileyebileceklerini ve yeni NFT’ler oluşturabileceklerini belirtti.

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Metaverse geleceğine hazırlık yapmaya devam eden Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın çatı şirketi Meta, uzun zamandır Instagram’a NFT’lerin geleceği iddialarıyla gündemdeydi. Bu iddialar, son olarak geçen haftalarda bizzat Instagram CEO’su Adam Mosseri tarafından onaylanmıştı.

Fakat bugün, en üst düzey isimden açıklama geldi.

KULLANICILAR NFT OLUŞTURABİLECEK
WebTekno'da yer alan habere göre; Meta CEO’su Mark Zuckerberg, bugün paylaştığı açıklamasında NFT’lerin çok yakında Instagram’a geleceğini duyurdu. Zurckerberg, NFT’lerin Instagram içinde nasıl kullanılacağını detaylandırmasa da kullanıcıların mevcut NFT’lerini sergileyebileceklerini ve yeni NFT’ler oluşturabileceklerini belirtti.

NFT’ler, dijital ortamda herhangi bir eserin tamamen benzersiz ve tek olmasını sağlıyor. NFT’lerin Instagram’da üstleneceği rol henüz bilinmese de Meta’nın gelecek metaverse vizyonu düşünüldüğünde, bazı ipuçları bulunabiliyor.

PROFİLLERDE SERGİLENEBİLECEK
Instagram’a gelen NFT’ler, Mark Zuckerberg’ün de paylaştığı gibi profillerde sergilenebilecek. Fakat bu NFT’ler, gelecekte, Meta’nın metaverse sunumunda gösterilen dünyada da yer edinecek. Bununla birlikte Instagram’a gelen NFT özelliğiyle birlikte kullanıcılar, yalnızca NFT’lerini sergilemek ve oluşturmakla kalmayacak, bunları satışa çıkarabilecek veya satın da alabilecek.

Öte yandan Instagram’ın mevcut NFT pazarlarındaki büyük sorunları nasıl çözeceği henüz bilinmiyor. 
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