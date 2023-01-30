‘Marka mont taklit’ diyen AKP’li Metiner’e cevap: Türkiye’de hırsızlık suç değil, haram ise umurunuzda değil

Aralarında milletvekili Cemal Enginyurt'un da bulunduğu bir çok kişi 'mont taklit' açıklamasını 'Hırsızlığın' itirafı olarak gördü. Gazeteci Bülent Korucu ise, “Pahalı mont giymek haram da değil suç da. Oysa marka hırsızlığı hem haram hem suç. Neden ikincisini söylüyor çünkü Türkiye’de hırsızlık suç değil, haram ise umurlarında değil! cevabını verdi.

AKP’LI METİNER‘DEN TEPKİ GÖRÜNCE ‘MONT TAKLİT‘ AÇIKLAMASI

Mersin’e giden AKP eski Milletvekili Mehmet Metiner, Şırnaklı ailenin sıvası dökük evini ziyaret etti. Metiner, ziyaret sırasında çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğraflarda Metiner,’in üzerindeki Prada marka mont dikkatlerden kaçmadı. Prada markasının montlarının fiyatı 2 bin 3 dolar arasında değişiyor.

Metiner, Mersin’de fakir bir aileye yaptığı ziyareti sosyal medya hesabından paylaştı, “Mersin… Şırnaklı bir aile… 3 erkek evladının en büyüğü… Onların ayrılırken sevincine tanık olmak mutlulukların en büyüğü Sahip çıkmazsanız, şikayete hakkınız olmaz… Hükümetimiz gereğini yapıyor lakin bizler yüreğimizle sahiplenmeliyiz dostlar…” ifadelerini kullandı.

MONTUN FİYATI 3 BİN DOLARI BULUYOR





Metiner’in ziyarete dair paylaştığı fotoğrafta ise üzerine Prada marka şişme bir mont bulunması dikkat çekti.





Prada’nın şişme montlarının fiyatının 2 ile 3 bin dolar arasında değiştiğinin sosyal medyada gündeme gelmesi üzerine Metiner büyük tepki ve eleştiri aldı.









Metiner, daha sonra bir internet sitesine yaptığı açıklamada, “Üstümdeki mont bir tanıdığımın ürettiği replika, yani taklit mont. Yerlilerden daha ucuz. O durumu yerinde olmayan evlatlara da aynı giydiğim gibi replika montlardan armağan ettim.” dedi.





ENGİNYURT: HIRSIZLIĞI İTİRAF ETMİŞ





Sosyal medyadan gelen yoğun tepkiler üzerine ‘mont taklit açıklaması yapan Metiner son açıklaması da yine tepki gördü. Bir çok sosyal medya kullanıcısı marka taklit etmenin büyük suç olduğunu belirtirken, Metiner’den firmanın adını açıklamasını istedi.





Milletvekili Cemal Enginyurt’ta yaptığı paylaşımda: Prada montla, Fakir evi ziyaret eden Mehmet Metiner, “Üstümdeki mont bir tanıdığımın ürettiği replika, yani taklit mont. Yerlilerden daha ucuz” demiş. Yani hırsızlığı itiraf etmiş. Yakışmadı Mehmet efendi diyeceğim de, yakışmış yakışmış.” dedi.



