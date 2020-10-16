Market alışverişinde dikkat!

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19)daha çok parlak ve pürüzsüz yüzeylerde uzun süre kalabildiğini ifade etti.





Gündüz, "Günlük hayatımızda aslında fark etmeden dokunduğumuz böyle yüzeyler çok fazla. Mesela marketlerdeki market arabalarının tutulduğu yer, bu iş için gerçekten çok elverişli yerlerden biri. Toplu taşımalarda dokunduğumuz koltuk kenarları ve tutunduğumuz noktalar, yürüyen merdivenlerden çıkarken tutunduğumuz yerler, asansörler, tuşlar ve kapı kolları bu virüsün yaşamayı çok sevdiği yerler." dedi.





Söz konusu yerlerin periyodik olarak dezenfekte edilmesi gerektiğini belirten Gündüz, "Yine de buralara dokunduğumuzda mutlaka el dezenfeksiyonunu sıklıkla yapmamız gerektiğini hatırlatmak istiyorum." diye konuştu.





"ISLAK MENDİL VİRÜSÜ ÖLDÜRMEZ"





El dezenfeksiyonunda ıslak mendil kullanımının fayda sağlamayacağına vurgu yapan Gündüz, "El temizliği için sabun ve suyla yıkanması birinci temizlik şartı ancak acil durumlarda dezenfektan ve kolonya da aynı amaca hizmet eder. Mümkünse el dezenfektanlarını tercih etmemizde fayda var, ancak bulamıyorsak yanımızda bulundurduğumuz kolonya da virüsün ortamda kalmasına engel olacak araçlardan biri. Islak mendilin bir dezenfeksiyon ya da virüsleri ortadan kaldırıcı bir etkisi yok. Islak mendil yerine sabunla elimizi yıkamak en garanti yöntem olacaktır." diye konuştu.





KIŞLIK ELDİVEN KULLANILIYORSA GÜNLÜK YIKANMALI





Sonbahar ve kış aylarından dolaplardan çıkarmaya başlanacak kışlık eldivenler için ikazda bulunan Prof. Dr. Gündüz, "Soğuk günlerde özellikle dışarıda eldivenler kullanılabiliyor. Ancak bu eldiveni kullanmakla çok fazla yüzeye dokunup, o yüzeylerden başka noktalara bu virüsü de taşımak mümkün olabilir. Eldivenlerin hijyenine de dikkat etmek lazım. Isınmak amacıyla kullanılan eldivenlerin, giyilmek zorundaysa günlük olarak yıkanması önemli." dedi.