Samanyolu Haber /Ekonomi / Market devi konkordato ilan etti /02 Ekim 2019 19:09

Market devi konkordato ilan etti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Türkiye uçuşa geçti." sözlerine mukabil her gün yeni bir iflas ya da konkordato kararı açıklanıyor. Konya'da 21 şubeli Asfora Marketler Zinciri konkordato ilan etti.

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SAMANYOLUHABER- Konya'da 21 şube ile faaliyet gösteren Asfora Marketleri "iflastan önceki son çıkış" diye nitelenen konkordato ilanı için mahkemeye müracaat etti.

Müracaatı değerlendiren Konya Asliye 1'inci Ticaret Mahkemesi Asfora Tarım Gıda Anonim Şirketi (AŞ)  hakkında 19 Eylül 2019 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verdi. 

ALACAKLI HACİZLERİNE KARŞI HUKUKİ ZIRH

Bu süre zarfında şirketi idaresine geçici konkordato komiseri olarak serbest muhasebeci mali müşavir İbrahim Eke atandı. 

Alacaklı hacizlerine karşı hukuki koruma alan Asfora yetkilileri, sektörde yaşanan ekonomik kriz ve yüzde 25 daralmadan dolayı borçların ödenemediğini kaydetti.

Asfora Marketleri, 1984 yıllında perakende ve toptancı olarak ticari hayatına başlayan ve Habip Güngör'ün başkanlığında dört kardeş tarafından kuruldu. 

İlk mağazasını 2009 yılında Konya'nın Karakayış Mahallesi'nde açmıştı. 2019 yılı itibari ile 21 mağazası bulunan Asfora’nın 2023 deki hedefi 42 mağazaya ulaşmaktı. 

Yönetim Kurulu Başkanı Habip Güngör, aynı zamanda Konya Perakendeciler Derneği (PERDER) Başkanlığı’nı da yürütüyordu.
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