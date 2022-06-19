Samanyolu Haber /Dünya / Market görevlisinin açtığı muz kolisinden kilolarca kokain çıktı /19 Haziran 2022 13:54

Market görevlisinin açtığı muz kolisinden kilolarca kokain çıktı

Çek Cumhuriyeti'nde (Çekya) iki süpermarkete gönderilen muz kolilerinde 840 kilogram kokain bulundu.

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The Guardian'ın haberine göre, ülkenin kuzey bölgesindeki Jicin ve Rychnov nad Kneznou kasabalarındaki iki süpermarket, Orta Amerika'dan tedarik edilen muz kolilerinde 2 milyar Çek kronu (68 milyon sterlin) değerinde 840 kilogram kokain bulunduğunu bildirdi.

Çekya basınına konuşan emniyet yetkilisi Jakub Frydrych, ülkeye aynı merkezden gönderilen diğer gıda kolilerinin de incelendiği ve "yanlışlıkla" gönderildiğini düşündüklerini söyledi.

Haberde, Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da 2015 yılında da bir süpermarkette 100 kilogram kokain bulunduğu, 1999 yılında da ülkenin kuzeyindeki bir depoda kuru meyveler arasında paketlenmiş 117 kilogram kokainin yakalandığı belirtildi.
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