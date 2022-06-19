Market görevlisinin açtığı muz kolisinden kilolarca kokain çıktı

The Guardian'ıngöre, ülkenin kuzey bölgesindeki Jicin ve Rychnov nad Kneznou kasabalarındaki iki süpermarket, Orta Amerika'dan tedarik edilen muz kolilerinde 2 milyar Çek kronu (68 milyon sterlin) değerinde 840 kilogram kokain bulunduğunu bildirdi.Çekya basınına konuşan emniyet yetkilisi Jakub Frydrych, ülkeye aynı merkezden gönderilen diğer gıda kolilerinin de incelendiği ve "yanlışlıkla" gönderildiğini düşündüklerini söyledi.Haberde, Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da 2015 yılında da bir süpermarkette 100 kilogram kokain bulunduğu, 1999 yılında da ülkenin kuzeyindeki bir depoda kuru meyveler arasında paketlenmiş 117 kilogram kokainin yakalandığı belirtildi.