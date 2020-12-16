Samanyolu Haber /Dünya / Market zincirine ilham verdi: Alman komşuya Türklerin jesti /16 Aralık 2020 11:38

Market zincirine ilham verdi: Alman komşuya Türklerin jesti

Alman marketler zinciri Edeka’nın yayınlanan reklam filminde, Türk komşuluk ilişkileri, Türk sıcaklığı ve ikram severliği işlendi.

Market zinciri Edeka'ya ilham verdi: Alman komşuya Türklerin jesti

Merkezi Almanya’nın Hamburg kentinde bulunan toptan ve perakende marketler zinciri Edeka'nın yeni yayınladığı reklam filminde Türk komşuluk ilişkileri, Türk sıcaklığı ve ikram severliği işlendi. Büyük beğeni toplayan reklam filmi kısa sürede yayıldı. Reklam filmi salgın nedeniyle bitme noktasına gelen akraba ve komşu ziyaretlerine dikkati çekti.

Reklam filminin hikayesi ise şöyle: Berlin’de yalnız yaşayan Herr Schmidt, komşuları arasında bulunan Türk ailenin çocuklarını da gürültü yaptıkları gerekçesiyle sürekli uyarıyor. Bu süreçte korona virüs olduğunu öğrenen Schmidt, yeni yılı heyecanla beklerken evinin kapısına uzak durulmasına ilişkin not yazıyor. Notu okuyan Türk ailenin oğlu ise harekete geçerek Schmidt’e unutamayacağı bir mesaj veriyor. Türk kültürünün en önemli simgelerinden baklavanın da yer aldığı bir ikramlık hazırlayan aile, Schmidt’in kapısına hazırladıklarını bırakıyor. Schmidt’in yüzünü güldüren mesaj üzerine hazırlanan reklam filmi Türkçe olarak “Dünyada en güzel şey dost edinmektir” müziği ve Almanca, “Mutlu olalım ve daha renkli olalım” mesajıyla son buluyor.
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