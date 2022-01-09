Samanyolu Haber /Gündem / Marketlerde isyan çıkaracak haber: 'Ekmek ve sigarayı sadece bakkallar satacak' /09 Ocak 2022 15:13

Marketlerde isyan çıkaracak haber: 'Ekmek ve sigarayı sadece bakkallar satacak'

Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası’nın 27. Olağan Genel Kurulu’nda konuşan mevcut Oda Başkanı ve TESK Başkanı Bendevi Palandöken, bakkalların sorunlarını gündemde tuttuğunu kaydederek, “Yapacağız diyorlar ama ben zaten bunları yaptım. Devletin en üst kademeleriyle konuştum. Meclis’te yasa. Zincir marketler ekmek ve sigara satamayacak. Sadece bakkallar satacak” dedi.

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Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası, 27. Olağan Genel Kurulu, Ankara Ticaret Odası Congresium’da bugün yapılıyor. Mevcut Oda Başkanı ve TESK Başkanı Bendevi Palandöken adaylık konuşmasını yaparken dikkat çeken bir bilgi verdi. 

“SADECE BAKKALLAR SATACAK”
Palandöken, bakkalların sorunlarını gündemde tuttuğunu kaydederek, “Yapacağız diyorlar ama ben zaten bunları yaptım. Devletin en üst kademesiyle konuşup, bu meselelerin halliyle ilgili de önemli çalışma yaptık. Biliyorsunuz, Meclis’te yasa. Zincir marketler ekmek ve sigara satamayacak. Bu ürünleri sadece bakkallar satacak. Açma kapama saatleri yılladır söylediğimiz şey. Ama maalesef bu pazar günleri AVM’ler ve zincir marketlerin açılmamasıyla ilgili sorunun çözülmemesinin nedeni bu işi yapan insanların tamamının ticaretten menni gibi bir şeydir. Biz sizi o pandemi sürecinde de işyerlerinizi açtırdığımız gibi o dönemde de zincirlerin diğer ürünleri satmamasını temin eden bir arkadaşım” dedi.



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